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В Красноярском крае завели дело после смерти детей, якобы отравившихся суши
В Красноярском крае завели дело после смерти детей, якобы отравившихся суши - РИА Новости, 31.08.2021
В Красноярском крае завели дело после смерти детей, якобы отравившихся суши
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:57
2021-08-31T16:57
происшествия
балахтинский район
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 31 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края, сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, в понедельник бабушка ушла на работу и оставила дома своих внуков – девочку 5 лет и мальчика 6 лет. Вернувшись вечером домой, она обнаружила их без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что накануне смерти дети пробовали суши - их мать работает в кафе и принесла еду с работы. Отмечалось, что сразу после еды у детей не было признаков отравления. Также упоминалось о третьем ребенке, которого удалось откачать."Поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов деревни Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края тел двух малолетних детей 5 и 6 лет без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что в данный момент назначены экспертизы для установления причины смерти детей. Для проведения экспертиз в доме изъяты продукты питания, медицинские препараты, бытовая химия.По факту гибели детей краевая прокуратура организовала проверку.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит проверку в отношении изготовителя роллов, которыми, по сообщениям в социальных сетях, могли отравиться дети, сообщил РИА Новости источник в управлении."В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе проводят проверку в отношении изготовителя роллов", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что у остальных членов семьи - бабушки, матери и еще одной дочери, употреблявших вместе со всеми роллы, ухудшения самочувствия и признаков пищевого отравления нет.
https://ria.ru/20210821/deti-1746687148.html
https://ria.ru/20210820/otravlenie-1746511392.html
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балахтинский район
красноярский край
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происшествия, балахтинский район, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
16:57 31.08.2021
 
В Красноярском крае завели дело после смерти детей, якобы отравившихся суши

СК возбудил дело после гибели двух детей в Красноярском крае, якобы отравившихся суши

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 31 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края, сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, в понедельник бабушка ушла на работу и оставила дома своих внуков – девочку 5 лет и мальчика 6 лет. Вернувшись вечером домой, она обнаружила их без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
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Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что накануне смерти дети пробовали суши - их мать работает в кафе и принесла еду с работы. Отмечалось, что сразу после еды у детей не было признаков отравления. Также упоминалось о третьем ребенке, которого удалось откачать.
"Поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов деревни Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края тел двух малолетних детей 5 и 6 лет без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в данный момент назначены экспертизы для установления причины смерти детей. Для проведения экспертиз в доме изъяты продукты питания, медицинские препараты, бытовая химия.
По факту гибели детей краевая прокуратура организовала проверку.
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Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит проверку в отношении изготовителя роллов, которыми, по сообщениям в социальных сетях, могли отравиться дети, сообщил РИА Новости источник в управлении.
"В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе проводят проверку в отношении изготовителя роллов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у остальных членов семьи - бабушки, матери и еще одной дочери, употреблявших вместе со всеми роллы, ухудшения самочувствия и признаков пищевого отравления нет.
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ПроисшествияБалахтинский районКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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