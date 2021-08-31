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В Красноярском крае завели дело после смерти детей, якобы отравившихся суши

В Красноярском крае завели дело после смерти детей, якобы отравившихся суши - РИА Новости, 31.08.2021

В Красноярском крае завели дело после смерти детей, якобы отравившихся суши

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:57

2021-08-31T16:57

2021-08-31T16:57

происшествия

балахтинский район

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 31 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края, сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, в понедельник бабушка ушла на работу и оставила дома своих внуков – девочку 5 лет и мальчика 6 лет. Вернувшись вечером домой, она обнаружила их без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что накануне смерти дети пробовали суши - их мать работает в кафе и принесла еду с работы. Отмечалось, что сразу после еды у детей не было признаков отравления. Также упоминалось о третьем ребенке, которого удалось откачать."Поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов деревни Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края тел двух малолетних детей 5 и 6 лет без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что в данный момент назначены экспертизы для установления причины смерти детей. Для проведения экспертиз в доме изъяты продукты питания, медицинские препараты, бытовая химия.По факту гибели детей краевая прокуратура организовала проверку.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит проверку в отношении изготовителя роллов, которыми, по сообщениям в социальных сетях, могли отравиться дети, сообщил РИА Новости источник в управлении."В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе проводят проверку в отношении изготовителя роллов", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что у остальных членов семьи - бабушки, матери и еще одной дочери, употреблявших вместе со всеми роллы, ухудшения самочувствия и признаков пищевого отравления нет.

https://ria.ru/20210821/deti-1746687148.html

https://ria.ru/20210820/otravlenie-1746511392.html

https://ria.ru/20210810/otravlenie-1745164262.html

балахтинский район

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балахтинский район, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия