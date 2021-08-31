https://ria.ru/20210831/robot-1747916530.html

В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров

В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров - РИА Новости, 31.08.2021

В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров

Российский робот "Маркер" в рамках контрольных испытаний самостоятельно прошел 100 километров, совершив патрулирование границ населенного пункта, в это же время РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T03:16

2021-08-31T03:16

2021-08-31T03:43

безопасность

технологии

челябинская область

фонд перспективных исследований

виталий давыдов

новое оружие россии

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российский робот "Маркер" в рамках контрольных испытаний самостоятельно прошел 100 километров, совершив патрулирование границ населенного пункта, в это же время еще один робот тренировался выпускать рой беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).Испытания экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" проводились в Челябинской области. В контрольных экспериментах были задействованы три машины: две колесных и одна гусеничная.В пресс-службе рассказали, что установленная на платформе система технического зрения, основанная на работе нейронных сетей и включающая в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строила трехмерную карту местности. Это позволило роботу автономно преодолевать препятствия и выбирать оптимальный маршрут движения.Первые аналогичные испытания робот прошел в декабре 2020 года. Тогда он самостоятельно прошел по маршруту 30 километров. Сообщалось, что до завершения испытаний ему предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров.Кроме того, в рамках испытаний проведен эксперимент по патрулированию границ условного населенного пункта – машина двигалась по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 километра в течение шести часов.В это время другой робот "Маркер" провел испытания по запуску беспилотников, запустив в небо 20 мультикоптеров, рассказали в ФПИ.Сообщалось, что на "Маркер" можно установить модуль с беспилотниками, который обеспечивает запуск в автономном режиме многочисленной группы беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально.Ранее глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов сообщал, что "Маркер" в перспективе может получить на вооружение ударные беспилотники-камикадзе.Также была протестирована возможность управления роботом со стоящих на вооружении российской армии комплексов разведки, управления и связи. "Эксперимент показал возможность существенного упрощения управления робототехническими комплексами за счёт применения штатных средств боевой экипировки", - рассказали в ФПИ.Проект Фонда перспективных исследований "Маркер" стартовал в марте 2018 года. Главная задача проекта - проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных робототехнических комплексов.

https://ria.ru/20210825/robot-1747170230.html

https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html

https://ria.ru/20210824/robot-1747049080.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, челябинская область, фонд перспективных исследований, виталий давыдов