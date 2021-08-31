https://ria.ru/20210831/robot-1747916530.html
В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров - РИА Новости, 31.08.2021
В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
Российский робот "Маркер" в рамках контрольных испытаний самостоятельно прошел 100 километров, совершив патрулирование границ населенного пункта, в это же время РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:16
2021-08-31T03:16
2021-08-31T03:43
безопасность
технологии
челябинская область
фонд перспективных исследований
виталий давыдов
новое оружие россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155989/62/1559896254_0:40:1090:653_1920x0_80_0_0_52392cc161f29dc24e8ce99f5ae2ec5a.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российский робот "Маркер" в рамках контрольных испытаний самостоятельно прошел 100 километров, совершив патрулирование границ населенного пункта, в это же время еще один робот тренировался выпускать рой беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).Испытания экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" проводились в Челябинской области. В контрольных экспериментах были задействованы три машины: две колесных и одна гусеничная.В пресс-службе рассказали, что установленная на платформе система технического зрения, основанная на работе нейронных сетей и включающая в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строила трехмерную карту местности. Это позволило роботу автономно преодолевать препятствия и выбирать оптимальный маршрут движения.Первые аналогичные испытания робот прошел в декабре 2020 года. Тогда он самостоятельно прошел по маршруту 30 километров. Сообщалось, что до завершения испытаний ему предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров.Кроме того, в рамках испытаний проведен эксперимент по патрулированию границ условного населенного пункта – машина двигалась по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 километра в течение шести часов.В это время другой робот "Маркер" провел испытания по запуску беспилотников, запустив в небо 20 мультикоптеров, рассказали в ФПИ.Сообщалось, что на "Маркер" можно установить модуль с беспилотниками, который обеспечивает запуск в автономном режиме многочисленной группы беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально.Ранее глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов сообщал, что "Маркер" в перспективе может получить на вооружение ударные беспилотники-камикадзе.Также была протестирована возможность управления роботом со стоящих на вооружении российской армии комплексов разведки, управления и связи. "Эксперимент показал возможность существенного упрощения управления робототехническими комплексами за счёт применения штатных средств боевой экипировки", - рассказали в ФПИ.Проект Фонда перспективных исследований "Маркер" стартовал в марте 2018 года. Главная задача проекта - проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных робототехнических комплексов.
https://ria.ru/20210825/robot-1747170230.html
https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html
https://ria.ru/20210824/robot-1747049080.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155989/62/1559896254_83:0:1007:693_1920x0_80_0_0_1132ceabf4d5e366bd6542b67cebf785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, челябинская область, фонд перспективных исследований, виталий давыдов
03:16 31.08.2021 (обновлено: 03:43 31.08.2021)
В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
В России испытали робота, способного самостоятельно преодолеть 100 километров
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российский робот "Маркер" в рамках контрольных испытаний самостоятельно прошел 100 километров, совершив патрулирование границ населенного пункта, в это же время еще один робот тренировался выпускать рой беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Испытания экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" проводились в Челябинской области
. В контрольных экспериментах были задействованы три машины: две колесных и одна гусеничная.
"В рамках испытаний одна из колесных машин совершила марш протяженностью в 100 километров. Время выполнения данного задания составило 5 часов 41 минуту, за это время платформа преодолела 40 километров по бездорожью (поле) и 60 километров по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием. Движение осуществлялось в полностью автономном режиме. Функции оператора сводились лишь к обозначению на цифровой карте точек старта и финиша, а также нескольких промежуточных точек для обеспечения однозначности заданного маршрута", - пояснили в ФПИ.
В пресс-службе рассказали, что установленная на платформе система технического зрения, основанная на работе нейронных сетей и включающая в себя набор различных сенсоров, самостоятельно строила трехмерную карту местности. Это позволило роботу автономно преодолевать препятствия и выбирать оптимальный маршрут движения.
Первые аналогичные испытания робот прошел в декабре 2020 года. Тогда он самостоятельно прошел по маршруту 30 километров. Сообщалось, что до завершения испытаний ему предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров.
Кроме того, в рамках испытаний проведен эксперимент по патрулированию границ условного населенного пункта – машина двигалась по кольцевому маршруту протяженностью 2,5 километра в течение шести часов.
В это время другой робот "Маркер" провел испытания по запуску беспилотников, запустив в небо 20 мультикоптеров, рассказали в ФПИ.
Сообщалось, что на "Маркер" можно установить модуль с беспилотниками, который обеспечивает запуск в автономном режиме многочисленной группы беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых может выполнять задачи как в составе группы, так и индивидуально.
Ранее глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований
, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
сообщал, что "Маркер" в перспективе может получить на вооружение ударные беспилотники-камикадзе.
Также была протестирована возможность управления роботом со стоящих на вооружении российской армии комплексов разведки, управления и связи. "Эксперимент показал возможность существенного упрощения управления робототехническими комплексами за счёт применения штатных средств боевой экипировки", - рассказали в ФПИ.
Проект Фонда перспективных исследований "Маркер" стартовал в марте 2018 года. Главная задача проекта - проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных робототехнических комплексов.