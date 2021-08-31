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Наука
https://ria.ru/20210831/resurs-1747937226.html
В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС
В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС - РИА Новости, 31.08.2021
В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС
Около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали свой ресурс, после преодоления 100-процентного барьера могут... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:34
2021-08-31T10:13
наука
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали свой ресурс, после преодоления 100-процентного барьера могут начаться непоправимые отказы, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Около месяца назад состоялся Совет главных конструкторов, на котором на протяжении четырех часов с детальными докладами выступали все главные конструкторы бортовых систем российского сегмента МКС, их оппоненты. По итогам встречи стало понятно, что около 80% бортовых систем российского сегмента выработали ресурс, а из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы, и разработчики этих систем за это уже никакой ответственности не несут, а несет эксплуатирующая организация, то есть мы – РКК "Энергия" (оператор российского сегмента станции - ред.)", - рассказал Соловьев.В этой связи после 2025 года потребуется серьезная замена основных бортовых систем станции, отметил он.Ранее Соловьев рассказал, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, но за пределами этого срока ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей. В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя. Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210830/mks-1747783738.html
https://ria.ru/20210831/stantsiya-1747935577.html
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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
09:34 31.08.2021 (обновлено: 10:13 31.08.2021)
 
В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС

Космонавт Соловьев: около 80 процентов систем российского сегмента МКС выработали ресурс

© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© NASA
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали свой ресурс, после преодоления 100-процентного барьера могут начаться непоправимые отказы, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Около месяца назад состоялся Совет главных конструкторов, на котором на протяжении четырех часов с детальными докладами выступали все главные конструкторы бортовых систем российского сегмента МКС, их оппоненты. По итогам встречи стало понятно, что около 80% бортовых систем российского сегмента выработали ресурс, а из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы, и разработчики этих систем за это уже никакой ответственности не несут, а несет эксплуатирующая организация, то есть мы – РКК "Энергия" (оператор российского сегмента станции - ред.)", - рассказал Соловьев.
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Космонавт заявил о возможности увеличить российский экипаж на МКС
В этой связи после 2025 года потребуется серьезная замена основных бортовых систем станции, отметил он.
Ранее Соловьев рассказал, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, но за пределами этого срока ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей. В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя. Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.
В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
Читайте полный текст интервью >>
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