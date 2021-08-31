09:34 31.08.2021 (обновлено: 10:13 31.08.2021)
В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС
Космонавт Соловьев: около 80 процентов систем российского сегмента МКС выработали ресурс
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали свой ресурс, после преодоления 100-процентного барьера могут начаться непоправимые отказы, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Около месяца назад состоялся Совет главных конструкторов, на котором на протяжении четырех часов с детальными докладами выступали все главные конструкторы бортовых систем российского сегмента МКС, их оппоненты. По итогам встречи стало понятно, что около 80% бортовых систем российского сегмента выработали ресурс, а из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы, и разработчики этих систем за это уже никакой ответственности не несут, а несет эксплуатирующая организация, то есть мы – РКК "Энергия" (оператор российского сегмента станции - ред.)", - рассказал Соловьев.
В этой связи после 2025 года потребуется серьезная замена основных бортовых систем станции, отметил он.
Ранее Соловьев рассказал, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, но за пределами этого срока ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей. В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя. Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.
В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.