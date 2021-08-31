https://ria.ru/20210831/resurs-1747937226.html

В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС

В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС - РИА Новости, 31.08.2021

В РКК "Энергия" оценили степень износа систем российского сегмента МКС

Около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали свой ресурс, после преодоления 100-процентного барьера могут... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:34

2021-08-31T09:34

2021-08-31T10:13

наука

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали свой ресурс, после преодоления 100-процентного барьера могут начаться непоправимые отказы, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Около месяца назад состоялся Совет главных конструкторов, на котором на протяжении четырех часов с детальными докладами выступали все главные конструкторы бортовых систем российского сегмента МКС, их оппоненты. По итогам встречи стало понятно, что около 80% бортовых систем российского сегмента выработали ресурс, а из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы, и разработчики этих систем за это уже никакой ответственности не несут, а несет эксплуатирующая организация, то есть мы – РКК "Энергия" (оператор российского сегмента станции - ред.)", - рассказал Соловьев.В этой связи после 2025 года потребуется серьезная замена основных бортовых систем станции, отметил он.Ранее Соловьев рассказал, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила средства на поддержание работоспособности российского сегмента МКС до 2025 года, но за пределами этого срока ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей. В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать жизнями экипажа нельзя. Ранее в "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210830/mks-1747783738.html

https://ria.ru/20210831/stantsiya-1747935577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия