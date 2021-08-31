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Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку - РИА Новости, 31.08.2021
Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
В подмосковном городском округе Солнечногорск во вторник открыта транспортная развязка, которая облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово" с... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T20:00
2021-08-31T20:00
новости подмосковья
солнечногорск
москва
ленинградское шоссе (москва)
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МОСКВА, 31 АВГ - РИА Новости. В подмосковном городском округе Солнечногорск во вторник открыта транспортная развязка, которая облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово" с Ленинградского шоссе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Развязка построена в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги". Движение запущено на 2 месяца раньше срока.Дорога также увеличит пропускную способность для транзитного транспорта - дальнобойщики могут сэкономить до 40 минут.На развязке обеспечено бессветофорное движение на Ленинградское шоссе и с него. Протяженность развязки со съездами - 3,2 километра, в ее составе путепровод длиной 105 метров.
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солнечногорск, москва, ленинградское шоссе (москва)
20:00 31.08.2021
 

Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 31 АВГ - РИА Новости. В подмосковном городском округе Солнечногорск во вторник открыта транспортная развязка, которая облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово" с Ленинградского шоссе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
Развязка построена в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги". Движение запущено на 2 месяца раньше срока.
"В округе живет 15-20 тысяч человек в зависимости от сезона. Вовсю действует индустриальный парк "Есипово". Для всех, кто живет рядом – это рабочие места. Мы открываем развязку, чтобы экономить самое дорогое, что есть в нашей жизни – время. Это позволяет все делать быстрее, комфортнее, меняет качество жизни", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на церемонии.
Дорога также увеличит пропускную способность для транзитного транспорта - дальнобойщики могут сэкономить до 40 минут.
На развязке обеспечено бессветофорное движение на Ленинградское шоссе и с него. Протяженность развязки со съездами - 3,2 километра, в ее составе путепровод длиной 105 метров.
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