Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 31 АВГ - РИА Новости. В подмосковном городском округе Солнечногорск во вторник открыта транспортная развязка, которая облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово" с Ленинградского шоссе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку
Развязка построена в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги". Движение запущено на 2 месяца раньше срока.
"В округе живет 15-20 тысяч человек в зависимости от сезона. Вовсю действует индустриальный парк "Есипово". Для всех, кто живет рядом – это рабочие места. Мы открываем развязку, чтобы экономить самое дорогое, что есть в нашей жизни – время. Это позволяет все делать быстрее, комфортнее, меняет качество жизни", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на церемонии.
Дорога также увеличит пропускную способность для транзитного транспорта - дальнобойщики могут сэкономить до 40 минут.
На развязке обеспечено бессветофорное движение на Ленинградское шоссе и с него. Протяженность развязки со съездами - 3,2 километра, в ее составе путепровод длиной 105 метров.