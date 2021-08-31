https://ria.ru/20210831/razvyazka-1748068458.html

Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку

Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку - РИА Новости, 31.08.2021

Воробьев открыл в Солнечногорске новую развязку

В подмосковном городском округе Солнечногорск во вторник открыта транспортная развязка, которая облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово" с... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T20:00

2021-08-31T20:00

2021-08-31T20:00

новости подмосковья

солнечногорск

москва

ленинградское шоссе (москва)

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МОСКВА, 31 АВГ - РИА Новости. В подмосковном городском округе Солнечногорск во вторник открыта транспортная развязка, которая облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово" с Ленинградского шоссе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Развязка построена в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги". Движение запущено на 2 месяца раньше срока.Дорога также увеличит пропускную способность для транзитного транспорта - дальнобойщики могут сэкономить до 40 минут.На развязке обеспечено бессветофорное движение на Ленинградское шоссе и с него. Протяженность развязки со съездами - 3,2 километра, в ее составе путепровод длиной 105 метров.

https://ria.ru/20210825/programma-1747219856.html

солнечногорск

москва

ленинградское шоссе (москва)

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солнечногорск, москва, ленинградское шоссе (москва)