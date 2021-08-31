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Назван "ночной" симптом рака
Назван "ночной" симптом рака - РИА Новости, 31.08.2021
Назван "ночной" симптом рака
Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии, выяснили исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK. Об этом... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:32
2021-08-31T22:32
здоровье
рак
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии, выяснили исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK. Об этом пишет Express.В статье отмечается, что повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, но при лейкемии это явление носит постоянный, а не периодический характер.Ученые опросили более двух тысяч больных раком крови. Выяснилось, что у 31% наблюдалась повышенная потливость даже по ночам перед обнаружением болезни.В организации подчеркнули, что при постоянном повышенном потоотделении, из-за которого приходится менять одежду, необходимо обращаться к врачу."Очень легко проигнорировать повышенную потливость, списав ее на летнюю погоду", — добавили в Blood Cancer UK.В публикации отмечается, что одной из причин повышенного потоотделения при раке крови является попытка организма бороться с болезнью.
https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html
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здоровье, рак
22:32 31.08.2021
 
Назван "ночной" симптом рака

Ученые назвали потливость "ночным" симптомом рака крови

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии, выяснили исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK. Об этом пишет Express.
В статье отмечается, что повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, но при лейкемии это явление носит постоянный, а не периодический характер.
Ученые опросили более двух тысяч больных раком крови. Выяснилось, что у 31% наблюдалась повышенная потливость даже по ночам перед обнаружением болезни.
В организации подчеркнули, что при постоянном повышенном потоотделении, из-за которого приходится менять одежду, необходимо обращаться к врачу.
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Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин
"Очень легко проигнорировать повышенную потливость, списав ее на летнюю погоду", — добавили в Blood Cancer UK.
В публикации отмечается, что одной из причин повышенного потоотделения при раке крови является попытка организма бороться с болезнью.
 
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