https://ria.ru/20210831/rak-1748081928.html

Назван "ночной" симптом рака

Назван "ночной" симптом рака - РИА Новости, 31.08.2021

Назван "ночной" симптом рака

Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии, выяснили исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK. Об этом... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T22:32

2021-08-31T22:32

2021-08-31T22:32

здоровье

рак

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии, выяснили исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK. Об этом пишет Express.В статье отмечается, что повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, но при лейкемии это явление носит постоянный, а не периодический характер.Ученые опросили более двух тысяч больных раком крови. Выяснилось, что у 31% наблюдалась повышенная потливость даже по ночам перед обнаружением болезни.В организации подчеркнули, что при постоянном повышенном потоотделении, из-за которого приходится менять одежду, необходимо обращаться к врачу."Очень легко проигнорировать повышенную потливость, списав ее на летнюю погоду", — добавили в Blood Cancer UK.В публикации отмечается, что одной из причин повышенного потоотделения при раке крови является попытка организма бороться с болезнью.

https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html

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здоровье, рак