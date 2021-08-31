https://ria.ru/20210831/putin-1748004560.html
Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область
Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область - РИА Новости, 31.08.2021
Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область
Президент России Владимир Путин призвал создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в Ульяновскую область. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:10
2021-08-31T15:10
2021-08-31T15:48
экономика
ульяновская область
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в Ульяновскую область."Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов", - сказал он на встрече с врио главы Ульяновской области Алексеем Русских.Врио главы региона заверил, что именно в этом ключе он видит в том числе и свою задачу.
https://ria.ru/20210820/zavod-1746579441.html
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экономика, ульяновская область, владимир путин
15:10 31.08.2021 (обновлено: 15:48 31.08.2021)
Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область
Президент Путин призвал создать рабочие места и привлечь инвестиции в Ульяновскую область