https://ria.ru/20210831/putin-1748004560.html

Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область

Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область - РИА Новости, 31.08.2021

Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область

Президент России Владимир Путин призвал создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в Ульяновскую область. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:10

2021-08-31T15:10

2021-08-31T15:48

экономика

ульяновская область

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в Ульяновскую область."Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов", - сказал он на встрече с врио главы Ульяновской области Алексеем Русских.Врио главы региона заверил, что именно в этом ключе он видит в том числе и свою задачу.

https://ria.ru/20210820/zavod-1746579441.html

ульяновская область

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2021

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экономика, ульяновская область, владимир путин