Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин
Президент Путин: Россия помнит о вкладе антигитлеровской коалиции в победу над нацистами
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств в честь 80-летия прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, подчеркнув, что страна помнит о вкладе всех стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистами.
"Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием прибытия в Архангельск первого Северного конвоя. История арктических конвоев – важная часть летописи Второй мировой войны. Налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию нашей страны, стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин напомнил, что первому конвою, который стал известен под кодовым названием "Дервиш", посчастливилось избежать потерь, однако большинство из сорока конвоев, шедших в северные порты, "столкнулось с тяжелейшими испытаниями: были потеряны десятки судов и кораблей сопровождения, погибли тысячи моряков".
"В России свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в Северных конвоях, помним о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции. Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности", - подчеркнул российский лидер.
Президент пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия, а всем участникам торжественного мероприятия – всего наилучшего.
22 июня, 10:46Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции