https://ria.ru/20210831/putin-1747982200.html

Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин

Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин - РИА Новости, 31.08.2021

Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств в честь 80-летия прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, подчеркнув, что... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:25

2021-08-31T13:25

2021-08-31T13:25

общество

ссср

архангельск

шотландия

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств в честь 80-летия прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, подчеркнув, что страна помнит о вкладе всех стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистами.Первый Северный конвой под кодовым названием "Дервиш" прибыл в СССР 31 августа 1941 года. Он состоял из семи транспортных и шестнадцати военных кораблей, совершивших успешный переход из залива Скапа-Флоу на Оркнейских островах (Шотландия) в порт Архангельска."Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием прибытия в Архангельск первого Северного конвоя. История арктических конвоев – важная часть летописи Второй мировой войны. Налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию нашей страны, стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин напомнил, что первому конвою, который стал известен под кодовым названием "Дервиш", посчастливилось избежать потерь, однако большинство из сорока конвоев, шедших в северные порты, "столкнулось с тяжелейшими испытаниями: были потеряны десятки судов и кораблей сопровождения, погибли тысячи моряков".Президент пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия, а всем участникам торжественного мероприятия – всего наилучшего.

https://ria.ru/20210831/konvoy-1747847229.html

https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html

ссср

архангельск

шотландия

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общество, ссср, архангельск, шотландия, владимир путин