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Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин
Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин - РИА Новости, 31.08.2021
Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств в честь 80-летия прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, подчеркнув, что... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:25
2021-08-31T13:25
общество
ссср
архангельск
шотландия
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств в честь 80-летия прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, подчеркнув, что страна помнит о вкладе всех стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистами.Первый Северный конвой под кодовым названием "Дервиш" прибыл в СССР 31 августа 1941 года. Он состоял из семи транспортных и шестнадцати военных кораблей, совершивших успешный переход из залива Скапа-Флоу на Оркнейских островах (Шотландия) в порт Архангельска."Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием прибытия в Архангельск первого Северного конвоя. История арктических конвоев – важная часть летописи Второй мировой войны. Налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию нашей страны, стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин напомнил, что первому конвою, который стал известен под кодовым названием "Дервиш", посчастливилось избежать потерь, однако большинство из сорока конвоев, шедших в северные порты, "столкнулось с тяжелейшими испытаниями: были потеряны десятки судов и кораблей сопровождения, погибли тысячи моряков".Президент пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия, а всем участникам торжественного мероприятия – всего наилучшего.
https://ria.ru/20210831/konvoy-1747847229.html
https://ria.ru/20210622/koalitsiya-1738035269.html
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общество, ссср, архангельск, шотландия, владимир путин
13:25 31.08.2021
 
Россия помнит о помощи стран антигитлеровской коалиции, заявил Путин

Президент Путин: Россия помнит о вкладе антигитлеровской коалиции в победу над нацистами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжеств в честь 80-летия прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, подчеркнув, что страна помнит о вкладе всех стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистами.
Первый Северный конвой под кодовым названием "Дервиш" прибыл в СССР 31 августа 1941 года. Он состоял из семи транспортных и шестнадцати военных кораблей, совершивших успешный переход из залива Скапа-Флоу на Оркнейских островах (Шотландия) в порт Архангельска.
Конвой судов под защитой самолетов во время Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Союзные конвои в годы Великой Отечественной войны
"Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием прибытия в Архангельск первого Северного конвоя. История арктических конвоев – важная часть летописи Второй мировой войны. Налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию нашей страны, стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин напомнил, что первому конвою, который стал известен под кодовым названием "Дервиш", посчастливилось избежать потерь, однако большинство из сорока конвоев, шедших в северные порты, "столкнулось с тяжелейшими испытаниями: были потеряны десятки судов и кораблей сопровождения, погибли тысячи моряков".
"В России свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в Северных конвоях, помним о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции. Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности", - подчеркнул российский лидер.
Президент пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа и благополучия, а всем участникам торжественного мероприятия – всего наилучшего.
Представители союзного командования, прибывшие для подписания акта о капитуляции Германии, на Темпельгофском аэродроме в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 10:46
Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции
 
ОбществоСССРАрхангельскШотландияВладимир Путин
 
 
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