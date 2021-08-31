Песков озвучил программу Путина на Дальнем Востоке
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о программе визита Путина на Дальний Восток
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый день визита главы государства Владимира Путина на Дальний Восток начнется с общения со школьниками, а закончится встречей с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня поздно вечером президент вылетит во Владивосток. Завтра где-то в районе пяти по местному времени, наверное, он будет в океане, там он будет беседовать со школьниками. Потом он уже переедет в Кампус на остров Русский, там он примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компании-учредителя российского "Альянса по защите детей в цифровой среде" в режиме видеоконференции, учредители этого альянса подпишут обязательства оберегать детишек от всего плохого", - сказал Песков журналистам.
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Далее президент по видеоконференции откроет социальные объекты образования в Дагестане, а вечером встретится с губернатором Приморского края, сообщил представитель Кремля. В четверг, 2 сентября глава государства отправится в Дальневосточный морской тренажерный центр университета имени Невельского, где готовят специалистов по спасанию на воде.
"Дальше президент вернется обратно, ему будет презентован проект развития Дальнего Востока, еще будет несколько проектов, это будет где-то в районе шести-семи вечера. В районе полвосьмого будет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО", - рассказал он.
В пятницу модераторы и спикеры сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) расскажут о том, что они обсуждали на форуме. Президент примет участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания важных бизнес-документов, связанных с крупными, в том числе иностранными, инвестициями в регионе, отметил пресс-секретарь президента.
"На три часа у нас назначена пленарка. В режиме видеоконференции будут присутствовать лидеры Казахстана, Монголии, ожидаются видеообращения лидеров Аргентины, Китая, Индии и Таиланда. На следующий день, 4 сентября рано утром президент отправится в Благовещенск, и с девяти и далее он будет находиться на космодроме "Восточный", - сказал Песков.
На вопрос, планируются ли видеоконференции с дальневосточными инвесторами, представителями энергетических компаний, Песков ответил: "Нет, не планируется. Элементы этого мероприятия будут в других, о которых я только что говорил. … Модератором будет Сергей Брилев".
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