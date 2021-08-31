https://ria.ru/20210831/putin-1747980373.html

Песков озвучил программу Путина на Дальнем Востоке

Песков озвучил программу Путина на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.08.2021

Песков озвучил программу Путина на Дальнем Востоке

Первый день визита главы государства Владимира Путина на Дальний Восток начнется с общения со школьниками, а закончится встречей с губернатором Приморского края РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:18

2021-08-31T13:18

2021-08-31T13:18

политика

владивосток

русский (остров)

дмитрий песков

олег кожемяко

сергей брилев

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый день визита главы государства Владимира Путина на Дальний Восток начнется с общения со школьниками, а закончится встречей с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня поздно вечером президент вылетит во Владивосток. Завтра где-то в районе пяти по местному времени, наверное, он будет в океане, там он будет беседовать со школьниками. Потом он уже переедет в Кампус на остров Русский, там он примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компании-учредителя российского "Альянса по защите детей в цифровой среде" в режиме видеоконференции, учредители этого альянса подпишут обязательства оберегать детишек от всего плохого", - сказал Песков журналистам.Далее президент по видеоконференции откроет социальные объекты образования в Дагестане, а вечером встретится с губернатором Приморского края, сообщил представитель Кремля. В четверг, 2 сентября глава государства отправится в Дальневосточный морской тренажерный центр университета имени Невельского, где готовят специалистов по спасанию на воде.В пятницу модераторы и спикеры сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) расскажут о том, что они обсуждали на форуме. Президент примет участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания важных бизнес-документов, связанных с крупными, в том числе иностранными, инвестициями в регионе, отметил пресс-секретарь президента.На вопрос, планируются ли видеоконференции с дальневосточными инвесторами, представителями энергетических компаний, Песков ответил: "Нет, не планируется. Элементы этого мероприятия будут в других, о которых я только что говорил. … Модератором будет Сергей Брилев".

https://ria.ru/20210830/vostochnyy-1747824215.html

https://ria.ru/20210826/dfo-1747333249.html

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политика, владивосток, русский (остров), дмитрий песков, олег кожемяко, сергей брилев, россия