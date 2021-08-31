https://ria.ru/20210831/putin-1747973926.html
В Кремле заверили, что Путин активно работает
В Кремле заверили, что Путин активно работает - РИА Новости, 31.08.2021
В Кремле заверили, что Путин активно работает
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российский лидер Владимир Путин активно работает - вакцинация от коронавируса дала положительный... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:50
2021-08-31T12:50
2021-08-31T13:01
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российский лидер Владимир Путин активно работает - вакцинация от коронавируса дала положительный эффект, и он обладает защитным уровнем антител.Пресс-секретарь напомнил, что информация о состоянии здоровья президента является непубличной."Вы сами видите президента ежедневно, мы вас можем заверить, что президент активно работает, и действительно вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител", - заявил Песков журналистам.Он добавил, что российский лидер проходит ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу с той периодичностью, которая целесообразна по мнению врачей.
https://ria.ru/20210630/putin-1739194390.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/vaktsina-1739192826.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:50 31.08.2021 (обновлено: 13:01 31.08.2021)
В Кремле заверили, что Путин активно работает
Пресс-секретарь президента Песков: Путин активно работает, вакцинация дала хороший эффект