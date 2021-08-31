https://ria.ru/20210831/putin-1747947382.html

Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным - РИА Новости, 31.08.2021

Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:47

2021-08-31T10:47

2021-08-31T11:21

общество

россия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам. Сумма пособия составит 15 тысяч рублей.В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы. Во вторую — прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.Деньги переведут в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.Кроме того, по десять тысяч рублей выплатят пенсионерам. Соответствующие документы глава государства подписал ранее.

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2021

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общество, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)