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Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным - РИА Новости, 31.08.2021
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным
Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:47
2021-08-31T11:21
общество
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам. Сумма пособия составит 15 тысяч рублей.В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы. Во вторую — прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.Деньги переведут в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.Кроме того, по десять тысяч рублей выплатят пенсионерам. Соответствующие документы глава государства подписал ранее.
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общество, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:47 31.08.2021 (обновлено: 11:21 31.08.2021)
 
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Президент Путин подписал указ о единовременной выплате 15 тысяч рублей военным

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие на Красной площади
Военнослужащие на Красной площади - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам.
Сумма пособия составит 15 тысяч рублей.
В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.
Во вторую — прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.
Деньги переведут в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.
Кроме того, по десять тысяч рублей выплатят пенсионерам. Соответствующие документы глава государства подписал ранее.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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