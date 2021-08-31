https://ria.ru/20210831/puteshestviya-1747962048.html
Названы самые востребованные направления для деловых поездок в сентябре
Названы самые востребованные направления для деловых поездок в сентябре - РИА Новости, 31.08.2021
Названы самые востребованные направления для деловых поездок в сентябре
Определены наиболее популярные маршруты для деловых поездок в сентябре, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:22
2021-08-31T18:22
2021-08-31T18:22
туризм
калининград
санкт-петербург
хабаровск
краснодар
москва
новости - туризм
нева (река)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Определены наиболее популярные маршруты для деловых поездок в сентябре, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаний и выяснили, что список традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург.В российскую столицу оформлен каждый четвертый (28 процентов) авиазаказ, а каждый десятый — в город на Неве. Более трех процентов авиабилетов фирмы оплатили в Мурманск (рост за год — в два раза), Казань и Самару, чуть меньше — в Калининград, Краснодар и Сочи. Интерес к последнему городу снизился на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Более трети (38 процентов) железнодорожных билетов оплачивали в Москву, 17 процентов — в Санкт-Петербург. В пятерку самых востребованных маршрутов для деловых поездок вошли также Хабаровск, Екатеринбург и Нижний Новгород.
https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html
калининград
санкт-петербург
хабаровск
краснодар
москва
нева (река)
казань
сочи
самара
нижний новгород
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калининград, санкт-петербург, хабаровск, краснодар, москва, новости - туризм, нева (река), туристы, туризм, отдых в россии 2021 летом, казань, сочи, самара, нижний новгород, самолеты, поезда, авиабилеты
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Определены наиболее популярные маршруты для деловых поездок в сентябре, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаний и выяснили, что список традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург.
В российскую столицу оформлен каждый четвертый (28 процентов) авиазаказ, а каждый десятый — в город на Неве. Более трех процентов авиабилетов фирмы оплатили в Мурманск (рост за год — в два раза), Казань и Самару, чуть меньше — в Калининград, Краснодар и Сочи. Интерес к последнему городу снизился на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Более трети (38 процентов) железнодорожных билетов оплачивали в Москву, 17 процентов — в Санкт-Петербург. В пятерку самых востребованных маршрутов для деловых поездок вошли также Хабаровск, Екатеринбург и Нижний Новгород.