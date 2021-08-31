https://ria.ru/20210831/puteshestviya-1747962048.html

Названы самые востребованные направления для деловых поездок в сентябре

Названы самые востребованные направления для деловых поездок в сентябре - РИА Новости, 31.08.2021

Названы самые востребованные направления для деловых поездок в сентябре

Определены наиболее популярные маршруты для деловых поездок в сентябре, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:22

2021-08-31T18:22

2021-08-31T18:22

туризм

калининград

санкт-петербург

хабаровск

краснодар

москва

новости - туризм

нева (река)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Определены наиболее популярные маршруты для деловых поездок в сентябре, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаний и выяснили, что список традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург.В российскую столицу оформлен каждый четвертый (28 процентов) авиазаказ, а каждый десятый — в город на Неве. Более трех процентов авиабилетов фирмы оплатили в Мурманск (рост за год — в два раза), Казань и Самару, чуть меньше — в Калининград, Краснодар и Сочи. Интерес к последнему городу снизился на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Более трети (38 процентов) железнодорожных билетов оплачивали в Москву, 17 процентов — в Санкт-Петербург. В пятерку самых востребованных маршрутов для деловых поездок вошли также Хабаровск, Екатеринбург и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html

калининград

санкт-петербург

хабаровск

краснодар

москва

нева (река)

казань

сочи

самара

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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