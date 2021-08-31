Небензя заявил о попытке США переложить ответственность за провал в Кабуле
Небензя: США пытаются переложить на талибов ответственность за свой провал в Афганистане
ООН, 31 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение "Талибан"* ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.
В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались. Небензя заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте. В частности в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, не отражается "недопустимость негативных последствий эвакуации" квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того в западную резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.
"Нам понятны причины, которые побудили авторов попытаться использовать авторитет Совета безопасности для принятия резолюции в таком виде и в столь сжатые сроки. Может быть, если бы у нас было больше времени, результаты голосования были бы другими", - сказал Небензя.
"В то же время видим в этом попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на движение талибов, а также страны региона, которым придется иметь дело с последствиями этой длительной кампании", - указал российский постпред.
Как заявил Небензя, Российская Федерация последовательно выступает за мирный, безопасный и стабильный Афганистан, с территории которого не будет исходить террористических и наркотических угроз. Продолжим содействие афганцам в достижении этой цели, добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.