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Небензя заявил о попытке США переложить ответственность за провал в Кабуле

Небензя заявил о попытке США переложить ответственность за провал в Кабуле - РИА Новости, 31.08.2021

Небензя заявил о попытке США переложить ответственность за провал в Кабуле

Постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение "Талибан"*... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:52

2021-08-31T00:52

2021-08-31T00:52

захват власти в афганистане талибами

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ООН, 31 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение "Талибан"* ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались. Небензя заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте. В частности в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, не отражается "недопустимость негативных последствий эвакуации" квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того в западную резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране."Нам понятны причины, которые побудили авторов попытаться использовать авторитет Совета безопасности для принятия резолюции в таком виде и в столь сжатые сроки. Может быть, если бы у нас было больше времени, результаты голосования были бы другими", - сказал Небензя.Как заявил Небензя, Российская Федерация последовательно выступает за мирный, безопасный и стабильный Афганистан, с территории которого не будет исходить террористических и наркотических угроз. Продолжим содействие афганцам в достижении этой цели, добавил он.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html

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