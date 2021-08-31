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В Эстонии избрали президента
В Эстонии избрали президента - РИА Новости, 31.08.2021
В Эстонии избрали президента
Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:19
2021-08-31T14:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — РИА Новости. Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.Ко второму туру Карис остался единственным кандидатом на этот пост. В его пользу сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (восемь бюллетеней не были заполнены). Для избрания необходима поддержка как минимум 68 депутатов. Для победы в первом туре ему не хватило пяти голосов.Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981-м окончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландах. С 1999-го — профессор Тартуского университета, в 2007-2012 годах был его ректором, а до этого четыре года руководил Эстонским университетом естественных наук.В октябре 2017-го Кариса избрали директором национального музея. Ранее этот пост занимала его жена Сирье. У них двое сыновей и дочь.Полномочия главы государства в Эстонии длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.
https://ria.ru/20210830/estoniya-1747862467.html
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в мире, эстония, тарту
14:19 31.08.2021 (обновлено: 14:49 31.08.2021)
 
В Эстонии избрали президента

Директор национального музея Алар Карис стал президентом Эстонии

© REUTERS / Ints KalninsАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — РИА Новости. Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Ко второму туру Карис остался единственным кандидатом на этот пост. В его пользу сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (восемь бюллетеней не были заполнены).
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Для избрания необходима поддержка как минимум 68 депутатов. Для победы в первом туре ему не хватило пяти голосов.
Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981-м окончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландах.
С 1999-го — профессор Тартуского университета, в 2007-2012 годах был его ректором, а до этого четыре года руководил Эстонским университетом естественных наук.
В октябре 2017-го Кариса избрали директором национального музея. Ранее этот пост занимала его жена Сирье. У них двое сыновей и дочь.
Полномочия главы государства в Эстонии длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.
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