https://ria.ru/20210831/prezident-1747992451.html

В Эстонии избрали президента

В Эстонии избрали президента - РИА Новости, 31.08.2021

В Эстонии избрали президента

Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:19

2021-08-31T14:19

2021-08-31T14:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг — РИА Новости. Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.Ко второму туру Карис остался единственным кандидатом на этот пост. В его пользу сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (восемь бюллетеней не были заполнены). Для избрания необходима поддержка как минимум 68 депутатов. Для победы в первом туре ему не хватило пяти голосов.Алар Карис родился 26 марта 1958 года в городе Тарту. В 1981-м окончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландах. С 1999-го — профессор Тартуского университета, в 2007-2012 годах был его ректором, а до этого четыре года руководил Эстонским университетом естественных наук.В октябре 2017-го Кариса избрали директором национального музея. Ранее этот пост занимала его жена Сирье. У них двое сыновей и дочь.Полномочия главы государства в Эстонии длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.

https://ria.ru/20210830/estoniya-1747862467.html

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в мире, эстония, тарту