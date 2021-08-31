https://ria.ru/20210831/pomosch-1748048775.html

Греческие пожарные поблагодарили ВКС России за помощь в тушении лесов

Греческие пожарные поблагодарили ВКС России за помощь в тушении лесов - РИА Новости, 31.08.2021

Греческие пожарные поблагодарили ВКС России за помощь в тушении лесов

Российская авиатехника – два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил завершили тушение пожаров в Греции и во вторник вылетели домой,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:49

2021-08-31T17:49

2021-08-31T17:49

в мире

греция

владимир путин

ми-8

ил-76

ан-124

игорь матвеев

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746825453_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_87336055fdb41aed3a601ac7504cdffe.jpg

АФИНЫ, 31 авг – РИА Новости. Российская авиатехника – два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил завершили тушение пожаров в Греции и во вторник вылетели домой, греческие пожарные тепло поблагодарили Россию за большую помощь.В Греции в начале августа начались сильнейшие лесные пожары. Выгорели десятки тысяч гектаров территорий. В связи с экстренной просьбой греческого правительства по поручению президента России Владимира Путина в Грецию была направлена пожарная авиация.Церемония проводов российских военных прошла во вторник в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса, где с 11 августа базировались российские самолеты.Началась церемония возле самолета Ан-124 "Руслан", на который погрузили вертолеты, а затем продолжилась возле Ил-76 "Ильюшина".На церемонии присутствовали с греческой стороны начальник пожарной службы Греции генерал-лейтенант Стефанос Колокурис, представители пожарных частей и Генерального секретариата гражданской защиты, с российской стороны - старший группы авиасредств пожаротушения ВКС министерства обороны РФ полковник Игорь Матвеев, летчики и техники, представители военного атташата и посольства России в Греции."Для меня как начальника пожарной службы большая честь вас приветствовать. Мы, все пожарные очень гордимся вашим вкладом. Я выражаю вам искреннюю признательность за вашу работу здесь, в Греции, в тушении пожаров в особых условиях. Помощь была очень значительной. Я благодарю вас от всего сердца. Я хотел бы пожелать вам благополучного возвращения домой, к семьям, дальнейших хороших полетов, успешной службы и преодолеть трудные моменты, которые переживает человечество", - сказал начальник пожарной службы Греции.Он пожелал, чтобы в России не было никаких бедствий."Небольшая страна, но с широкой душой", - отметил полковник Матвеев.Российские летчики поблагодарили греков за гостеприимство. На прощание были сделаны совместные фотографии.Греческие пожарные подарили российским военным эмблему и флаг своей пожарной службы, памятные подарки.Российские военные передали грекам эмблему Воздушно-космических сил и паек летчика ВКС. "Чтобы вы знали, как кормят наших пилотов", - сказал Матвеев.Церемония продолжилась возле Ил-76.Под конец церемонии к российскому самолету подъехали две пожарные машины аэропорта, чтобы сфотографироваться вместе с россиянами. Машины уехали, включив пожарные сирены в знак приветствия коллегам.

https://ria.ru/20210812/pozhary-1745537528.html

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746106764.html

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, греция, владимир путин, ми-8, ил-76, ан-124, игорь матвеев, воздушно-космические силы россии, россия