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Греческие пожарные поблагодарили ВКС России за помощь в тушении лесов
Греческие пожарные поблагодарили ВКС России за помощь в тушении лесов - РИА Новости, 31.08.2021
Греческие пожарные поблагодарили ВКС России за помощь в тушении лесов
Российская авиатехника – два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил завершили тушение пожаров в Греции и во вторник вылетели домой,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:49
2021-08-31T17:49
в мире
греция
владимир путин
ми-8
ил-76
ан-124
игорь матвеев
воздушно-космические силы россии
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АФИНЫ, 31 авг – РИА Новости. Российская авиатехника – два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил завершили тушение пожаров в Греции и во вторник вылетели домой, греческие пожарные тепло поблагодарили Россию за большую помощь.В Греции в начале августа начались сильнейшие лесные пожары. Выгорели десятки тысяч гектаров территорий. В связи с экстренной просьбой греческого правительства по поручению президента России Владимира Путина в Грецию была направлена пожарная авиация.Церемония проводов российских военных прошла во вторник в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса, где с 11 августа базировались российские самолеты.Началась церемония возле самолета Ан-124 "Руслан", на который погрузили вертолеты, а затем продолжилась возле Ил-76 "Ильюшина".На церемонии присутствовали с греческой стороны начальник пожарной службы Греции генерал-лейтенант Стефанос Колокурис, представители пожарных частей и Генерального секретариата гражданской защиты, с российской стороны - старший группы авиасредств пожаротушения ВКС министерства обороны РФ полковник Игорь Матвеев, летчики и техники, представители военного атташата и посольства России в Греции."Для меня как начальника пожарной службы большая честь вас приветствовать. Мы, все пожарные очень гордимся вашим вкладом. Я выражаю вам искреннюю признательность за вашу работу здесь, в Греции, в тушении пожаров в особых условиях. Помощь была очень значительной. Я благодарю вас от всего сердца. Я хотел бы пожелать вам благополучного возвращения домой, к семьям, дальнейших хороших полетов, успешной службы и преодолеть трудные моменты, которые переживает человечество", - сказал начальник пожарной службы Греции.Он пожелал, чтобы в России не было никаких бедствий."Небольшая страна, но с широкой душой", - отметил полковник Матвеев.Российские летчики поблагодарили греков за гостеприимство. На прощание были сделаны совместные фотографии.Греческие пожарные подарили российским военным эмблему и флаг своей пожарной службы, памятные подарки.Российские военные передали грекам эмблему Воздушно-космических сил и паек летчика ВКС. "Чтобы вы знали, как кормят наших пилотов", - сказал Матвеев.Церемония продолжилась возле Ил-76.Под конец церемонии к российскому самолету подъехали две пожарные машины аэропорта, чтобы сфотографироваться вместе с россиянами. Машины уехали, включив пожарные сирены в знак приветствия коллегам.
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в мире, греция, владимир путин, ми-8, ил-76, ан-124, игорь матвеев, воздушно-космические силы россии, россия
17:49 31.08.2021
 
Греческие пожарные поблагодарили ВКС России за помощь в тушении лесов

Начальник пожарной службы Греции поблагодарил ВКС России за помощь в тушении лесов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АФИНЫ, 31 авг – РИА Новости. Российская авиатехника – два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил завершили тушение пожаров в Греции и во вторник вылетели домой, греческие пожарные тепло поблагодарили Россию за большую помощь.
В Греции в начале августа начались сильнейшие лесные пожары. Выгорели десятки тысяч гектаров территорий. В связи с экстренной просьбой греческого правительства по поручению президента России Владимира Путина в Грецию была направлена пожарная авиация.
Церемония проводов российских военных прошла во вторник в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса, где с 11 августа базировались российские самолеты.
Началась церемония возле самолета Ан-124 "Руслан", на который погрузили вертолеты, а затем продолжилась возле Ил-76 "Ильюшина".
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На церемонии присутствовали с греческой стороны начальник пожарной службы Греции генерал-лейтенант Стефанос Колокурис, представители пожарных частей и Генерального секретариата гражданской защиты, с российской стороны - старший группы авиасредств пожаротушения ВКС министерства обороны РФ полковник Игорь Матвеев, летчики и техники, представители военного атташата и посольства России в Греции.
"Для меня как начальника пожарной службы большая честь вас приветствовать. Мы, все пожарные очень гордимся вашим вкладом. Я выражаю вам искреннюю признательность за вашу работу здесь, в Греции, в тушении пожаров в особых условиях. Помощь была очень значительной. Я благодарю вас от всего сердца. Я хотел бы пожелать вам благополучного возвращения домой, к семьям, дальнейших хороших полетов, успешной службы и преодолеть трудные моменты, которые переживает человечество", - сказал начальник пожарной службы Греции.
"Мы должны быть вместе. Греция страна маленькая, но и у нас есть определенные возможности, и мы всегда готовы прийти на помощь, если потребуется", - добавил Колокурис.
Он пожелал, чтобы в России не было никаких бедствий.
"Небольшая страна, но с широкой душой", - отметил полковник Матвеев.
Российские летчики поблагодарили греков за гостеприимство. На прощание были сделаны совместные фотографии.
Греческие пожарные подарили российским военным эмблему и флаг своей пожарной службы, памятные подарки.
Российские военные передали грекам эмблему Воздушно-космических сил и паек летчика ВКС. "Чтобы вы знали, как кормят наших пилотов", - сказал Матвеев.
Церемония продолжилась возле Ил-76.
Под конец церемонии к российскому самолету подъехали две пожарные машины аэропорта, чтобы сфотографироваться вместе с россиянами. Машины уехали, включив пожарные сирены в знак приветствия коллегам.
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