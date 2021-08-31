https://ria.ru/20210831/polsha-1747917149.html

"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России

"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России - РИА Новости, 31.08.2021

"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России

Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о "страхе" России перед союзом Польши и Украины. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T03:56

2021-08-31T03:56

2021-08-31T03:59

в мире

украина

германия

польша

россия

ежи любах

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о "страхе" России перед союзом Польши и Украины.Публицист обвинил Москву в стремлении "навязать всем соседним народам русские порядки".Автор публикации призывает Киев присоединиться к инициативе "Трех морей", иначе, по его мнению, Украина может превратиться в "российско-немецкий кондоминиум". Он считает, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы представляет для страны "смертельную опасность".Инициатива "Трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Ее цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктуры в энергетическом, транспортном и цифровом секторе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210828/polsha-1747632134.html

украина

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польша

россия

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в мире, украина, германия, польша, россия, ежи любах