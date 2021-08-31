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"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России - РИА Новости, 31.08.2021
"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о "страхе" России перед союзом Польши и Украины. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T03:56
2021-08-31T03:59
в мире
украина
германия
польша
россия
ежи любах
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о "страхе" России перед союзом Польши и Украины.Публицист обвинил Москву в стремлении "навязать всем соседним народам русские порядки".Автор публикации призывает Киев присоединиться к инициативе "Трех морей", иначе, по его мнению, Украина может превратиться в "российско-немецкий кондоминиум". Он считает, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы представляет для страны "смертельную опасность".Инициатива "Трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Ее цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктуры в энергетическом, транспортном и цифровом секторе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, украина, германия, польша, россия, ежи любах
03:56 31.08.2021 (обновлено: 03:59 31.08.2021)
 
"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России

Gazeta Polska Codziennie: Россия ничего не боится так сильно, как союза Польши и Украины

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Филип Климашевский
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о "страхе" России перед союзом Польши и Украины.
Публицист обвинил Москву в стремлении "навязать всем соседним народам русские порядки".
"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" — утверждает Любах.
Автор публикации призывает Киев присоединиться к инициативе "Трех морей", иначе, по его мнению, Украина может превратиться в "российско-немецкий кондоминиум". Он считает, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы представляет для страны "смертельную опасность".
"Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы", — заключил обозреватель.
Инициатива "Трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Ее цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктуры в энергетическом, транспортном и цифровом секторе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:32
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
 
В миреУкраинаГерманияПольшаРоссияЕжи Любах
 
 
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