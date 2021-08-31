03:56 31.08.2021 (обновлено: 03:59 31.08.2021)
"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
Gazeta Polska Codziennie: Россия ничего не боится так сильно, как союза Польши и Украины
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о "страхе" России перед союзом Польши и Украины.
Публицист обвинил Москву в стремлении "навязать всем соседним народам русские порядки".
"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" — утверждает Любах.
Автор публикации призывает Киев присоединиться к инициативе "Трех морей", иначе, по его мнению, Украина может превратиться в "российско-немецкий кондоминиум". Он считает, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы представляет для страны "смертельную опасность".
"Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы", — заключил обозреватель.
Инициатива "Трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Ее цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктуры в энергетическом, транспортном и цифровом секторе.
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