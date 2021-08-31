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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предвыборным дебатам
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предвыборным дебатам - РИА Новости, 31.08.2021
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предвыборным дебатам
Только треть россиян считают дебаты важным этапом в ходе подготовки к выборам в Госдуму, более половины респондентов (58%) заявили, что дебаты – это шоу,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:23
2021-08-31T17:23
политика
госдума рф
яблоко
выборы в государственную думу
коммунисты россии
михаил мамонов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Только треть россиян считают дебаты важным этапом в ходе подготовки к выборам в Госдуму, более половины респондентов (58%) заявили, что дебаты – это шоу, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов."Только треть россиян считают дебаты важным этапом подготовки к выборам, помогающим больше узнать о кандидатах и программах. Доминантным оказалось мнение, его разделили 58% участников исследования, о том, что это шоу, которое не выполняет свои функции в достаточной мере в части информирования о кандидатах и программах", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в онлайн-формате на тему "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании" в МИА "Россия сегодня".Лишь 17% участников опроса заявили, что видели по телевидению или в сети-интернет дебаты с участием представителей политических партий, рассказал Мамонов."За несколько недель до голосования на выборах президента эта группа составляла 59%", - добавил он.При этом в ходе исследования выяснилось, что россияне часто не могут отличить дебаты от телешоу.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210831/otvetstvennost-1747965828.html
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политика, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, михаил мамонов
17:23 31.08.2021
 
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к предвыборным дебатам

ВЦИОМ: лишь треть россиян считают дебаты важным этапом подготовки к выборам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе
Баннеры с информацией о выборах депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Только треть россиян считают дебаты важным этапом в ходе подготовки к выборам в Госдуму, более половины респондентов (58%) заявили, что дебаты – это шоу, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Только треть россиян считают дебаты важным этапом подготовки к выборам, помогающим больше узнать о кандидатах и программах. Доминантным оказалось мнение, его разделили 58% участников исследования, о том, что это шоу, которое не выполняет свои функции в достаточной мере в части информирования о кандидатах и программах", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в онлайн-формате на тему "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании" в МИА "Россия сегодня".
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Лишь 17% участников опроса заявили, что видели по телевидению или в сети-интернет дебаты с участием представителей политических партий, рассказал Мамонов.
"За несколько недель до голосования на выборах президента эта группа составляла 59%", - добавил он.
При этом в ходе исследования выяснилось, что россияне часто не могут отличить дебаты от телешоу.
"9 и 10% участников опроса заявили, что им не понравились дебаты, а положительные оценки звучали в два раза реже, соответственно, 5 и 6%. Таким образом, мы можем говорить, что текущая резонансность дебатов низкая, оценка их затруднена, при этом преобладает негативная оценка дебатов, которые есть", - заключил Мамонов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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ПолитикаГосдума РФЯблокоВыборы в Государственную думуКоммунисты РоссииМихаил Мамонов
 
 
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