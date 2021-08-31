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США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана
США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана
Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T01:27
2021-08-31T01:27
2021-08-31T01:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
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министерство обороны сша
faa
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление FAA.Ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи сообщил, что войска США из страны выведены, миссия в республике завершена. FAA заявило, что США больше не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула."Операторы гражданской авиации США могут продолжить пользоваться для облетов одним высотным маршрутом рядом с восточной границей (страны). Любой оператор гражданской авиации США, который хочет прилететь в Афганистан, или улететь оттуда, или совершить перелет над ним, должен получить предварительное разрешение от FAA", - цитирует телеканал заявление управления.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, faa
США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана
США запретили американским авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана