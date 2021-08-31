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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/polety-1747914606.html
США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана
США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана
Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T01:27
2021-08-31T01:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
министерство обороны сша
faa
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление FAA.Ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи сообщил, что войска США из страны выведены, миссия в республике завершена. FAA заявило, что США больше не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула."Операторы гражданской авиации США могут продолжить пользоваться для облетов одним высотным маршрутом рядом с восточной границей (страны). Любой оператор гражданской авиации США, который хочет прилететь в Афганистан, или улететь оттуда, или совершить перелет над ним, должен получить предварительное разрешение от FAA", - цитирует телеканал заявление управления.
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сша
кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, faa
01:27 31.08.2021
 
США запретили своим авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана

США запретили американским авиакомпаниям летать над большей частью Афганистана

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление FAA.
Ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи сообщил, что войска США из страны выведены, миссия в республике завершена. FAA заявило, что США больше не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула.
"Операторы гражданской авиации США могут продолжить пользоваться для облетов одним высотным маршрутом рядом с восточной границей (страны). Любой оператор гражданской авиации США, который хочет прилететь в Афганистан, или улететь оттуда, или совершить перелет над ним, должен получить предварительное разрешение от FAA", - цитирует телеканал заявление управления.
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)АфганистанМинистерство обороны СШАFAA
 
 
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