https://ria.ru/20210831/pokholodanie-1748001124.html

Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе

Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе - РИА Новости, 31.08.2021

Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе

Первый листопад в Москве начнется после 3 сентября, в городе ожидается резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:57

2021-08-31T14:57

2021-08-31T15:03

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40807/13/408071366_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_f52e58d54931cad46d0908a6875b30ec.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый листопад в Москве начнется после 3 сентября, в городе ожидается резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Центральной России и в Москве, в частности, поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов в сторону понижения. Произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до плюс 2-7, а днем будет не выше плюс 7-12. Для фабрики фотосинтеза это является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы... Леса кое-где станут примерять желтую позолоту, может даже и появиться первый багрянец, что станет предтечей золотой осени", - рассказал Тишковец.По его словам, на неделе усилятся холодный порывистый северный ветер. Самая ветреная погода в этот период прогнозируется в пятницу и субботу, когда скорость в порывах может достигать 12-17 метров в секунду, а на северо-западе России – штормовых показателей до 17-22 метров в секунду. "В такой обстановке октябрьского холода и сильного ветра начнется и первый листопад", - добавил синоптик.В воскресенье Тишковец сообщил РИА Новости, что уже в четверг в Центральной России резко наступит осень. В результате прохождения арктического атмосферного фронта начнутся холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром.

https://ria.ru/20210829/pogoda-1747755729.html

https://ria.ru/20210831/leto-1747978307.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, россия