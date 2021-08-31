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Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе
Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе - РИА Новости, 31.08.2021
Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе
Первый листопад в Москве начнется после 3 сентября, в городе ожидается резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:57
2021-08-31T15:03
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый листопад в Москве начнется после 3 сентября, в городе ожидается резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Центральной России и в Москве, в частности, поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов в сторону понижения. Произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до плюс 2-7, а днем будет не выше плюс 7-12. Для фабрики фотосинтеза это является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы... Леса кое-где станут примерять желтую позолоту, может даже и появиться первый багрянец, что станет предтечей золотой осени", - рассказал Тишковец.По его словам, на неделе усилятся холодный порывистый северный ветер. Самая ветреная погода в этот период прогнозируется в пятницу и субботу, когда скорость в порывах может достигать 12-17 метров в секунду, а на северо-западе России – штормовых показателей до 17-22 метров в секунду. "В такой обстановке октябрьского холода и сильного ветра начнется и первый листопад", - добавил синоптик.В воскресенье Тишковец сообщил РИА Новости, что уже в четверг в Центральной России резко наступит осень. В результате прохождения арктического атмосферного фронта начнутся холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром.
https://ria.ru/20210829/pogoda-1747755729.html
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, россия
14:57 31.08.2021 (обновлено: 15:03 31.08.2021)
 
Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе

Синоптик Тишковец: после 3 сентября в Москву придет резкое похолодание, начнется листопад

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый листопад в Москве начнется после 3 сентября, в городе ожидается резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Центральной России и в Москве, в частности, поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов в сторону понижения. Произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до плюс 2-7, а днем будет не выше плюс 7-12. Для фабрики фотосинтеза это является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы... Леса кое-где станут примерять желтую позолоту, может даже и появиться первый багрянец, что станет предтечей золотой осени", - рассказал Тишковец.
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По его словам, на неделе усилятся холодный порывистый северный ветер. Самая ветреная погода в этот период прогнозируется в пятницу и субботу, когда скорость в порывах может достигать 12-17 метров в секунду, а на северо-западе России – штормовых показателей до 17-22 метров в секунду. "В такой обстановке октябрьского холода и сильного ветра начнется и первый листопад", - добавил синоптик.
В воскресенье Тишковец сообщил РИА Новости, что уже в четверг в Центральной России резко наступит осень. В результате прохождения арктического атмосферного фронта начнутся холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром.
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