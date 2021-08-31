https://ria.ru/20210831/pochta-1747990940.html

"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис

"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис - РИА Новости, 31.08.2021

"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис

Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запускает свой почтовый сервис VK Почта, рассчитанный на пользователей соцсети, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:12

2021-08-31T14:12

2021-08-31T14:12

общество

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интернет

mail.ru group

вконтакте

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запускает свой почтовый сервис VK Почта, рассчитанный на пользователей соцсети, сообщает пресс-служба компании."К началу нового учебного года в экосистеме VK появится VK Почта - сервис для обмена письмами... Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети "ВКонтакте", которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учёбы", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что пользователи смогут получить почту с коротким доменом @vk.com. Авторизоваться в сервисе можно при помощи единой учетной записи VK Connect."Новый сервис не станет заменой Почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером "ВКонтакте" и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории", - рассказала вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамонова.

https://ria.ru/20210827/vkontakte-1747475673.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, интернет, mail.ru group, вконтакте