https://ria.ru/20210831/pochta-1747990940.html
"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис
"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис - РИА Новости, 31.08.2021
"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис
Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запускает свой почтовый сервис VK Почта, рассчитанный на пользователей соцсети, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:12
2021-08-31T14:12
2021-08-31T14:12
общество
технологии
интернет
mail.ru group
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запускает свой почтовый сервис VK Почта, рассчитанный на пользователей соцсети, сообщает пресс-служба компании."К началу нового учебного года в экосистеме VK появится VK Почта - сервис для обмена письмами... Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети "ВКонтакте", которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учёбы", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что пользователи смогут получить почту с коротким доменом @vk.com. Авторизоваться в сервисе можно при помощи единой учетной записи VK Connect."Новый сервис не станет заменой Почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером "ВКонтакте" и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории", - рассказала вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамонова.
https://ria.ru/20210827/vkontakte-1747475673.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5aeee8ca28757bcaea631c8eb56312fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, интернет, mail.ru group, вконтакте
"ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис
Социальная сеть "ВКонтакте" запустит собственный почтовый сервис VK Почта
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Социальная сеть "ВКонтакте
" (принадлежит Mail.ru Group
) запускает свой почтовый сервис VK Почта, рассчитанный на пользователей соцсети, сообщает пресс-служба компании.
"К началу нового учебного года в экосистеме VK появится VK Почта - сервис для обмена письмами... Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети "ВКонтакте", которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учёбы", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что пользователи смогут получить почту с коротким доменом @vk.com. Авторизоваться в сервисе можно при помощи единой учетной записи VK Connect.
"Новый сервис не станет заменой Почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером "ВКонтакте" и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории", - рассказала вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамонова.