Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о побеге заключенных в Истре
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дел об убийстве предпринимателя и о побеге заключенных из изолятора в Истре, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК РФ потребовал от руководителя ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключённых из ИВС ОМВД России по городу Истра, а также об актуальных результатах следствия по уголовному делу об убийстве предпринимателя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в одной из телепрограмм рассказывали разные версии совершенных преступлений и сообщали о дополнительных возможных преступлениях заключенных. Уточняется, что Бастрыкин поручил следователям оперативно проверить сказанное в программе.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четыре человека, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
6 августа, 12:55СК опубликовал видео с места побега из ИВС в Подмосковье