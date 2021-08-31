https://ria.ru/20210831/pobeg-1747914068.html

Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре

Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре - РИА Новости, 31.08.2021

Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дел об убийстве предпринимателя и о побеге заключенных из... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T01:07

2021-08-31T01:07

2021-08-31T01:07

происшествия

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дел об убийстве предпринимателя и о побеге заключенных из изолятора в Истре, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в одной из телепрограмм рассказывали разные версии совершенных преступлений и сообщали о дополнительных возможных преступлениях заключенных. Уточняется, что Бастрыкин поручил следователям оперативно проверить сказанное в программе.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четыре человека, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744662905.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди