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Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре
Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре - РИА Новости, 31.08.2021
Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дел об убийстве предпринимателя и о побеге заключенных из... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T01:07
2021-08-31T01:07
происшествия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дел об убийстве предпринимателя и о побеге заключенных из изолятора в Истре, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в одной из телепрограмм рассказывали разные версии совершенных преступлений и сообщали о дополнительных возможных преступлениях заключенных. Уточняется, что Бастрыкин поручил следователям оперативно проверить сказанное в программе.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четыре человека, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
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происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
01:07 31.08.2021
 
Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о побеге заключенных в Истре

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дел об убийстве предпринимателя и о побеге заключенных из изолятора в Истре, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК РФ потребовал от руководителя ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключённых из ИВС ОМВД России по городу Истра, а также об актуальных результатах следствия по уголовному делу об убийстве предпринимателя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в одной из телепрограмм рассказывали разные версии совершенных преступлений и сообщали о дополнительных возможных преступлениях заключенных. Уточняется, что Бастрыкин поручил следователям оперативно проверить сказанное в программе.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четыре человека, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
Следственные действия в истринском ИВС
6 августа, 12:55
СК опубликовал видео с места побега из ИВС в Подмосковье
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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