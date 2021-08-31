Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210831/pivo-1748054973.html
Археологи нашли древнейшее в мире свидетельство употребления пива
Археологи нашли древнейшее в мире свидетельство употребления пива - РИА Новости, 31.08.2021
Археологи нашли древнейшее в мире свидетельство употребления пива
Во время раскопок в Южном Китае в погребениях возрастом девять тысяч лет археологи нашли керамические сосуды со следами пивного напитка. Это одно из старейших в РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:19
2021-08-31T18:19
наука
питание
пиво
китай
биология
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748054652_0:248:525:543_1920x0_80_0_0_2ea88f890d123c8b833ecec25926afac.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Во время раскопок в Южном Китае в погребениях возрастом девять тысяч лет археологи нашли керамические сосуды со следами пивного напитка. Это одно из старейших в мире свидетельств производства и употребления пива. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.В кургане с двумя человеческими скелетами на платформе Цяотоу исследователи обнаружили расписные керамические горшки, украшенные абстрактными узорами. Сама по себе находка расписных керамических изделий такого возраста стала сенсацией. Подобные артефакты не находили ранее ни на каких других памятниках того времени.Некоторые из гончарных изделий имеют небольшой размер и похожи по форме на сосуды для питья, используемые и по сей день. Авторы отмечают, что каждый из таких сосудов легко держать в одной руке, как чашку. Семь из двадцати найденных сосудов имеют форму "горшков Ху", которые использовались для питья алкоголя в более поздние исторические периоды.Чтобы подтвердить, что сосуды использовались для алкоголя, ученые проанализировали остатки крахмала и фитолитов — окаменелых растений и грибов, собранных с внутренней поверхности горшков. Результаты анализа показали, что пробы содержат микробные плесень и дрожжи, соответствующие продуктам брожения пива и не встречающиеся в естественных условиях в почве или в других органических продуктах. Также в образцах нашли фитолиты рисовой шелухи и других растений, которые, как считают ученые, древние пивовары добавляли в качестве агента брожения.По мнению исследователей, древнее пиво не было похоже по вкусу на современное. Они предполагают, что это был слегка сброженный мутный сладковатый напиток типа ферпентированного напитка из риса или травы Coix lacryma-jobi, называемой в народе "иовлевы слёзы".Исходя из того, что сосуды со следами пива были закопаны рядом с могилами, археологи сделали вывод, что употребление пива было частью погребальной церемонии или ритуала почитания умерших.Авторы отмечают, что плесень, найденная в горшках из Цяотоу, очень похожа на плесень, присутствующую в грибах кодзи, используемых для приготовления саке и других напитков из ферментированного риса в Восточной Азии.Пиво технически представляет собой сброженный напиток, полученный из сельскохозяйственных культур в результате двухэтапного процесса переработки. На первом этапе — этапе осахаривания — ферменты превращают крахмал в сахар. На втором этапе — этапе ферментации — дрожжи превращают сахар в спирт и запускают процесс брожения с выделением углекислого газа. В обоих случаях процессах плесень действует как агент, запускающий процессы осахаривания и брожения."Мы не знаем, как люди дошли до этого девять тысяч лет назад, — приводятся в пресс-релизе Дармутского колледжа слова руководителя исследования Ван Дзядзина (Jiajing Wang), доцента кафедры антропологии. — Брожение может происходить естественным путем. Если у людей были остатки риса и зерна, которые покрылись плесенью, они могли заметить, что со временем зерна становятся слаще и крепче. Хотя древние люди не знали биохимии процесса ферментации, они пришли к нему методом проб и ошибок".Так как выращивание окультуренного риса в долина реки Янцзы на юге Китая началось только 8000-6000 лет назад, ученые предполагают, что в более ранний период жители региона целенаправленно собирали и обрабатывали дикий рис для производства ритуального напитка.
https://ria.ru/20191211/1562252656.html
https://ria.ru/20210826/neandertaltsy-1747361637.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748054652_0:199:525:593_1920x0_80_0_0_8e6047c368eb6063fbc168e0f38f6c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
питание, пиво, китай, биология, археология
18:19 31.08.2021
 

Археологи нашли древнейшее в мире свидетельство употребления пива

© Фото : Jiajing WangРасписные керамические сосуды из кургана Цяотоу
Расписные керамические сосуды из кургана Цяотоу - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Jiajing Wang
Расписные керамические сосуды из кургана Цяотоу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Во время раскопок в Южном Китае в погребениях возрастом девять тысяч лет археологи нашли керамические сосуды со следами пивного напитка. Это одно из старейших в мире свидетельств производства и употребления пива. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.
В кургане с двумя человеческими скелетами на платформе Цяотоу исследователи обнаружили расписные керамические горшки, украшенные абстрактными узорами. Сама по себе находка расписных керамических изделий такого возраста стала сенсацией. Подобные артефакты не находили ранее ни на каких других памятниках того времени.
Некоторые из гончарных изделий имеют небольшой размер и похожи по форме на сосуды для питья, используемые и по сей день. Авторы отмечают, что каждый из таких сосудов легко держать в одной руке, как чашку. Семь из двадцати найденных сосудов имеют форму "горшков Ху", которые использовались для питья алкоголя в более поздние исторические периоды.
Чтобы подтвердить, что сосуды использовались для алкоголя, ученые проанализировали остатки крахмала и фитолитов — окаменелых растений и грибов, собранных с внутренней поверхности горшков. Результаты анализа показали, что пробы содержат микробные плесень и дрожжи, соответствующие продуктам брожения пива и не встречающиеся в естественных условиях в почве или в других органических продуктах. Также в образцах нашли фитолиты рисовой шелухи и других растений, которые, как считают ученые, древние пивовары добавляли в качестве агента брожения.
По мнению исследователей, древнее пиво не было похоже по вкусу на современное. Они предполагают, что это был слегка сброженный мутный сладковатый напиток типа ферпентированного напитка из риса или травы Coix lacryma-jobi, называемой в народе "иовлевы слёзы".
Открытая пивная банка - РИА Новости, 1920, 11.12.2019
11 декабря 2019, 12:53Наука
Ученые рассказали, как правильно открывать банку с пивом
Исходя из того, что сосуды со следами пива были закопаны рядом с могилами, археологи сделали вывод, что употребление пива было частью погребальной церемонии или ритуала почитания умерших.
Авторы отмечают, что плесень, найденная в горшках из Цяотоу, очень похожа на плесень, присутствующую в грибах кодзи, используемых для приготовления саке и других напитков из ферментированного риса в Восточной Азии.
Пиво технически представляет собой сброженный напиток, полученный из сельскохозяйственных культур в результате двухэтапного процесса переработки. На первом этапе — этапе осахаривания — ферменты превращают крахмал в сахар. На втором этапе — этапе ферментации — дрожжи превращают сахар в спирт и запускают процесс брожения с выделением углекислого газа. В обоих случаях процессах плесень действует как агент, запускающий процессы осахаривания и брожения.
"Мы не знаем, как люди дошли до этого девять тысяч лет назад, — приводятся в пресс-релизе Дармутского колледжа слова руководителя исследования Ван Дзядзина (Jiajing Wang), доцента кафедры антропологии. — Брожение может происходить естественным путем. Если у людей были остатки риса и зерна, которые покрылись плесенью, они могли заметить, что со временем зерна становятся слаще и крепче. Хотя древние люди не знали биохимии процесса ферментации, они пришли к нему методом проб и ошибок".
Так как выращивание окультуренного риса в долина реки Янцзы на юге Китая началось только 8000-6000 лет назад, ученые предполагают, что в более ранний период жители региона целенаправленно собирали и обрабатывали дикий рис для производства ритуального напитка.
Раскопки в пещере Навальмаильо - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 15:38Наука
Археологи нашли в Испании крупнейший охотничий лагерь неандертальцев
 
НаукаПитаниеПивоКитайбиологияАрхеология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния