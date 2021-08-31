https://ria.ru/20210831/pivo-1748054973.html

Археологи нашли древнейшее в мире свидетельство употребления пива

Археологи нашли древнейшее в мире свидетельство употребления пива - РИА Новости, 31.08.2021

Археологи нашли древнейшее в мире свидетельство употребления пива

Во время раскопок в Южном Китае в погребениях возрастом девять тысяч лет археологи нашли керамические сосуды со следами пивного напитка. Это одно из старейших в РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:19

2021-08-31T18:19

2021-08-31T18:19

наука

питание

пиво

китай

биология

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748054652_0:248:525:543_1920x0_80_0_0_2ea88f890d123c8b833ecec25926afac.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Во время раскопок в Южном Китае в погребениях возрастом девять тысяч лет археологи нашли керамические сосуды со следами пивного напитка. Это одно из старейших в мире свидетельств производства и употребления пива. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.В кургане с двумя человеческими скелетами на платформе Цяотоу исследователи обнаружили расписные керамические горшки, украшенные абстрактными узорами. Сама по себе находка расписных керамических изделий такого возраста стала сенсацией. Подобные артефакты не находили ранее ни на каких других памятниках того времени.Некоторые из гончарных изделий имеют небольшой размер и похожи по форме на сосуды для питья, используемые и по сей день. Авторы отмечают, что каждый из таких сосудов легко держать в одной руке, как чашку. Семь из двадцати найденных сосудов имеют форму "горшков Ху", которые использовались для питья алкоголя в более поздние исторические периоды.Чтобы подтвердить, что сосуды использовались для алкоголя, ученые проанализировали остатки крахмала и фитолитов — окаменелых растений и грибов, собранных с внутренней поверхности горшков. Результаты анализа показали, что пробы содержат микробные плесень и дрожжи, соответствующие продуктам брожения пива и не встречающиеся в естественных условиях в почве или в других органических продуктах. Также в образцах нашли фитолиты рисовой шелухи и других растений, которые, как считают ученые, древние пивовары добавляли в качестве агента брожения.По мнению исследователей, древнее пиво не было похоже по вкусу на современное. Они предполагают, что это был слегка сброженный мутный сладковатый напиток типа ферпентированного напитка из риса или травы Coix lacryma-jobi, называемой в народе "иовлевы слёзы".Исходя из того, что сосуды со следами пива были закопаны рядом с могилами, археологи сделали вывод, что употребление пива было частью погребальной церемонии или ритуала почитания умерших.Авторы отмечают, что плесень, найденная в горшках из Цяотоу, очень похожа на плесень, присутствующую в грибах кодзи, используемых для приготовления саке и других напитков из ферментированного риса в Восточной Азии.Пиво технически представляет собой сброженный напиток, полученный из сельскохозяйственных культур в результате двухэтапного процесса переработки. На первом этапе — этапе осахаривания — ферменты превращают крахмал в сахар. На втором этапе — этапе ферментации — дрожжи превращают сахар в спирт и запускают процесс брожения с выделением углекислого газа. В обоих случаях процессах плесень действует как агент, запускающий процессы осахаривания и брожения."Мы не знаем, как люди дошли до этого девять тысяч лет назад, — приводятся в пресс-релизе Дармутского колледжа слова руководителя исследования Ван Дзядзина (Jiajing Wang), доцента кафедры антропологии. — Брожение может происходить естественным путем. Если у людей были остатки риса и зерна, которые покрылись плесенью, они могли заметить, что со временем зерна становятся слаще и крепче. Хотя древние люди не знали биохимии процесса ферментации, они пришли к нему методом проб и ошибок".Так как выращивание окультуренного риса в долина реки Янцзы на юге Китая началось только 8000-6000 лет назад, ученые предполагают, что в более ранний период жители региона целенаправленно собирали и обрабатывали дикий рис для производства ритуального напитка.

https://ria.ru/20191211/1562252656.html

https://ria.ru/20210826/neandertaltsy-1747361637.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, пиво, китай, биология, археология