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"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира

"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира - РИА Новости, 31.08.2021

"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира

Генеральный директор Почты Израиля Дани Гольдштейн и главный раввин Стены Плача в Иерусалиме Шмуэль Бен Цион Рабинович доставили к стене "Письма Богу", со всего РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:18

2021-08-31T12:18

2021-08-31T12:18

религия

иерусалим

иудаизм

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор Почты Израиля Дани Гольдштейн и главный раввин Стены Плача в Иерусалиме Шмуэль Бен Цион Рабинович доставили к стене "Письма Богу", со всего мира, сообщается в аккаунте Стены Плача в Instagram.Также опубликована видеозапись, сделанная близ Стены Плача, на которой Гольдштейн и Бен Цион Рабинович стоят рядом с закрытым на ключ ящиком Почты Израиля и держат в руках пачки писем.В течение года люди разных конфессий и возрастов из разных стран посылают "Письма Богу". Затем накануне еврейского Нового года - Рош ха-Шана, который в этом году выпадает на 6-8 сентября - письма вкладывают в Стену Плача. Как отмечают израильские СМИ, в этом году число писем выросло, так как из-за коронавируса туристы не могли приехать к всемирно известной cтене.

https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html

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иерусалим, иудаизм