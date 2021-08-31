Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210831/pisma-1747967154.html
"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира
"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира - РИА Новости, 31.08.2021
"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира
Генеральный директор Почты Израиля Дани Гольдштейн и главный раввин Стены Плача в Иерусалиме Шмуэль Бен Цион Рабинович доставили к стене "Письма Богу", со всего РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:18
2021-08-31T12:18
религия
иерусалим
иудаизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747372905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_173e6cc07c13800c00b674492cc2a092.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор Почты Израиля Дани Гольдштейн и главный раввин Стены Плача в Иерусалиме Шмуэль Бен Цион Рабинович доставили к стене "Письма Богу", со всего мира, сообщается в аккаунте Стены Плача в Instagram.Также опубликована видеозапись, сделанная близ Стены Плача, на которой Гольдштейн и Бен Цион Рабинович стоят рядом с закрытым на ключ ящиком Почты Израиля и держат в руках пачки писем.В течение года люди разных конфессий и возрастов из разных стран посылают "Письма Богу". Затем накануне еврейского Нового года - Рош ха-Шана, который в этом году выпадает на 6-8 сентября - письма вкладывают в Стену Плача. Как отмечают израильские СМИ, в этом году число писем выросло, так как из-за коронавируса туристы не могли приехать к всемирно известной cтене.
https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747372905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62998c2e54dd9fcda98241ff5ab89be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иерусалим, иудаизм
12:18 31.08.2021
 

"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира

© AP Photo / Ariel SchalitРабочий убирает молитвенные записки, оставленные посетителями в Стене Плача в Иерусалима
Рабочий убирает молитвенные записки, оставленные посетителями в Стене Плача в Иерусалима - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор Почты Израиля Дани Гольдштейн и главный раввин Стены Плача в Иерусалиме Шмуэль Бен Цион Рабинович доставили к стене "Письма Богу", со всего мира, сообщается в аккаунте Стены Плача в Instagram.
"Как и каждый год, руководство почты привозит письма, которые в течение года были отправлены для молитв у Стены Плача... Желаем, чтобы все молитвы были услышаны", - говорится в сообщении.
Также опубликована видеозапись, сделанная близ Стены Плача, на которой Гольдштейн и Бен Цион Рабинович стоят рядом с закрытым на ключ ящиком Почты Израиля и держат в руках пачки писем.
В течение года люди разных конфессий и возрастов из разных стран посылают "Письма Богу". Затем накануне еврейского Нового года - Рош ха-Шана, который в этом году выпадает на 6-8 сентября - письма вкладывают в Стену Плача. Как отмечают израильские СМИ, в этом году число писем выросло, так как из-за коронавируса туристы не могли приехать к всемирно известной cтене.
Древняя гиря, обнаруженная в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 14:02Наука
У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет
 
РелигияИерусалимиудаизм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния