"Письма Богу" доставили к Стене Плача со всего мира
© AP Photo / Ariel SchalitРабочий убирает молитвенные записки, оставленные посетителями в Стене Плача в Иерусалима
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный директор Почты Израиля Дани Гольдштейн и главный раввин Стены Плача в Иерусалиме Шмуэль Бен Цион Рабинович доставили к стене "Письма Богу", со всего мира, сообщается в аккаунте Стены Плача в Instagram.
"Как и каждый год, руководство почты привозит письма, которые в течение года были отправлены для молитв у Стены Плача... Желаем, чтобы все молитвы были услышаны", - говорится в сообщении.
Также опубликована видеозапись, сделанная близ Стены Плача, на которой Гольдштейн и Бен Цион Рабинович стоят рядом с закрытым на ключ ящиком Почты Израиля и держат в руках пачки писем.
В течение года люди разных конфессий и возрастов из разных стран посылают "Письма Богу". Затем накануне еврейского Нового года - Рош ха-Шана, который в этом году выпадает на 6-8 сентября - письма вкладывают в Стену Плача. Как отмечают израильские СМИ, в этом году число писем выросло, так как из-за коронавируса туристы не могли приехать к всемирно известной cтене.
13 октября 2020, 14:02НаукаУ Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет