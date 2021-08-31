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При жесткой посадке гидросамолета в Саратовской области пострадал пилот

При жесткой посадке гидросамолета в Саратовской области пострадал пилот - РИА Новости, 31.08.2021

При жесткой посадке гидросамолета в Саратовской области пострадал пилот

Пилот самолета, совершившего жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области, получил травму и обращался за медицинской помощью, сообщила... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T21:39

2021-08-31T21:39

2021-08-31T21:39

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 31 авг - РИА Новости. Пилот самолета, совершившего жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области, получил травму и обращался за медицинской помощью, сообщила Южная транспортная прокуратура.Ранее в правительстве региона сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, двухместный гидросамолет совершил жесткую посадку на Волгу, откуда его достали самостоятельно. По его словам, сообщений о авиапроисшествии в оперативные службы не поступало. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что самодельный гидросамолет под управлением пилота, личность которого устанавливается, жестко приводнился после взлета, воздушное судно частично разрушено, пилот не пострадал."По предварительным данным, в кабине находился один пилот, которому в связи с получением травмы оказана медицинская помощь. К месту происшествия выехал саратовский транспортный прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов", - говорится в сообщении.В прокуратуре отмечают, что инцидент произошел с легкомоторным самолетом "Бриз".

https://ria.ru/20170911/1502339604.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия