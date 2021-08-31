22:33 31.08.2021 (обновлено: 23:50 31.08.2021)
США бросили в Афганистане переводчика, спасшего Байдена в 2008 году
WSJ: США оставили в Афганистане переводчика, помогавшего спасти Байдена в 2008 году
© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellПодготовка к эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не эвакуировали из Афганистана переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти сенаторов США Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным газеты, в 2008 году экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед поехал спасать сенаторов.
"Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", - приводит газета слова обращения Мохаммеда к ныне президенту США Джо Байдену.
Как сообщает газета, Мохаммед и его четверо детей скрываются от талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), а его многолетние попытки выбраться из Афганистана оказались безуспешными в связи с бюрократическими трудностями. Издание пишет, что после захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам кабульского аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без супруги и детей.
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В феврале 2008 года сообщалось, что председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ Джозеф Байден, а также сенатор-республиканец Чак Хейгел и сенатор-демократ Джон Керри благополучно были доставлены на базу ВВС США "Баграм" после того, как военный вертолет, на котором они летели из Пакистана в Кабул, совершил вынужденную посадку в горах Афганистана из-за начавшейся снежной бури.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Захват власти талибами прошел на фоне вывода войск западных союзников, завершившегося в ночь на вторник по итогам 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана". Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
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