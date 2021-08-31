https://ria.ru/20210831/pentagon-1748081271.html
Пентагон заявил о расширении военного сотрудничества с Украиной
Пентагон заявил о расширении военного сотрудничества с Украиной - РИА Новости, 31.08.2021
Пентагон заявил о расширении военного сотрудничества с Украиной
Американо-украинское соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства расширяет сотрудничество по Черному морю, кибербезопасности, разведке и... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:19
2021-08-31T22:19
2021-08-31T23:47
украина
сша
министерство обороны сша
черное море
кибербезопасность
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Американо-украинское соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства расширяет сотрудничество по Черному морю, кибербезопасности, разведке и разработке вооружений, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.По словам Остина, среди целей документа — поддержка Киева и противостояние "российской агрессии". Как написал Зеленский в Twitter, соглашение уже подписали.Как указал американский министр обороны, в Вашингтоне приветствуют желание Киева вступить в НАТО. Рамочное соглашение предусматривает "имплементацию реформ в оборонной сфере", необходимых для этого."Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", — сказал он.Остин также сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов. Он включает поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.Глава Пентагона заявил, что Москва должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины, и призвал Россию "прекратить оккупацию Крыма".Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, 1 сентября он должен встретиться с Джо Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.
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украина, сша, министерство обороны сша, черное море, кибербезопасность
22:19 31.08.2021 (обновлено: 23:47 31.08.2021)
Пентагон заявил о расширении военного сотрудничества с Украиной
Пентагон: оборонное соглашение США и Украины расширит военное сотрудничество стран
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Американо-украинское соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства расширяет сотрудничество по Черному морю
, кибербезопасности, разведке и разработке вооружений, заявил глава Пентагона
Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Остина, среди целей документа — поддержка Киева и противостояние "российской агрессии". Как написал Зеленский в Twitter, соглашение уже подписали.
Как указал американский министр обороны, в Вашингтоне приветствуют желание Киева вступить в НАТО. Рамочное соглашение предусматривает "имплементацию реформ в оборонной сфере", необходимых для этого.
"Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", — сказал он.
Остин также сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов. Он включает поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
Глава Пентагона заявил, что Москва должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины, и призвал Россию "прекратить оккупацию Крыма".
Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, 1 сентября он должен встретиться с Джо Байденом
. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе
, а также "Северный поток — 2
" и гарантии энергетической безопасности Украины
.