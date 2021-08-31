https://ria.ru/20210831/pensii-1748004322.html

Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее"

Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее" - РИА Новости, 31.08.2021

Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее"

Украинцам придется работать по достижении пенсионного возраста, чтобы не скатиться в крайнюю бедность, говорится в публикации журналистки издания ZN.UA Юлии... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:08

2021-08-31T15:08

2021-08-31T18:11

в мире

украина

пенсионный фонд украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинцам придется работать по достижении пенсионного возраста, чтобы не скатиться в крайнюю бедность, говорится в публикации журналистки издания ZN.UA Юлии Самаевой.Ссылаясь на прогнозы экспертов Пенсионного фонда Украины, автор отметила, что из-за новых условий выхода на пенсию в стране постепенно будет сокращаться количество людей, имеющих на это право. Дело в том, что для выхода на заслуженный отдых и получения выплат от государства украинцам необходимо иметь к 60 годам как минимум 25 лет официального стажа.Причиной такой ситуации автор назвала теневую занятость, подчеркнув, что на зарплаты "в конвертах" люди соглашаются "не от хорошей жизни".Сейчас на Украине только 70% экономически активного населения платит единый взнос, необходимый для получения пенсии. По прогнозу ПФУ, к 2040 году ситуация не изменится в лучшую сторону."Значительное улучшение пенсионного обеспечения лиц преклонного возраста, вышедших на пенсию, в нынешней финансовой ситуации крайне проблематично", — говорится в отчете ПФУ.Отмечается, что государство вынуждено тратить 12% ВВП на пенсии, а после снижения ставки единого взноса в 2016 году почти вдвое ПФУ потерял сумму, превышающую поступления из бюджета. Власти тогда надеялись снизить долю теневой экономики и увеличить поступления в Пенсионный фонд, однако этой цели достичь не удалось, отмечается в статье.Автор публикации обратила внимание на "катастрофические" демографические показатели Украины: в стране на 11 миллионов пенсионеров приходится 12,8 миллиона плательщиков единого взноса.Сейчас средняя пенсия на Украине составляет 26,5% от средней зарплаты, и, по прогнозам ПФУ, к 2030 году это соотношение снизится до 16,2%."Если вы не прокурор, депутат или судья, <…> вы обречены на бедность в старости", — подчеркнула журналистка.Она добавила, что у Украины нет источников повышения размера пенсии, а возможное введение накопительной пенсионной системы ситуацию не спасет.

https://ria.ru/20210714/ukraina-1741199941.html

https://ria.ru/20210806/ukraina-1744605690.html

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746263211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, пенсионный фонд украины