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Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее"
Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее" - РИА Новости, 31.08.2021
Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее"
Украинцам придется работать по достижении пенсионного возраста, чтобы не скатиться в крайнюю бедность, говорится в публикации журналистки издания ZN.UA Юлии... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:08
2021-08-31T18:11
в мире
украина
пенсионный фонд украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинцам придется работать по достижении пенсионного возраста, чтобы не скатиться в крайнюю бедность, говорится в публикации журналистки издания ZN.UA Юлии Самаевой.Ссылаясь на прогнозы экспертов Пенсионного фонда Украины, автор отметила, что из-за новых условий выхода на пенсию в стране постепенно будет сокращаться количество людей, имеющих на это право. Дело в том, что для выхода на заслуженный отдых и получения выплат от государства украинцам необходимо иметь к 60 годам как минимум 25 лет официального стажа.Причиной такой ситуации автор назвала теневую занятость, подчеркнув, что на зарплаты "в конвертах" люди соглашаются "не от хорошей жизни".Сейчас на Украине только 70% экономически активного населения платит единый взнос, необходимый для получения пенсии. По прогнозу ПФУ, к 2040 году ситуация не изменится в лучшую сторону."Значительное улучшение пенсионного обеспечения лиц преклонного возраста, вышедших на пенсию, в нынешней финансовой ситуации крайне проблематично", — говорится в отчете ПФУ.Отмечается, что государство вынуждено тратить 12% ВВП на пенсии, а после снижения ставки единого взноса в 2016 году почти вдвое ПФУ потерял сумму, превышающую поступления из бюджета. Власти тогда надеялись снизить долю теневой экономики и увеличить поступления в Пенсионный фонд, однако этой цели достичь не удалось, отмечается в статье.Автор публикации обратила внимание на "катастрофические" демографические показатели Украины: в стране на 11 миллионов пенсионеров приходится 12,8 миллиона плательщиков единого взноса.Сейчас средняя пенсия на Украине составляет 26,5% от средней зарплаты, и, по прогнозам ПФУ, к 2030 году это соотношение снизится до 16,2%."Если вы не прокурор, депутат или судья, &lt;…&gt; вы обречены на бедность в старости", — подчеркнула журналистка.Она добавила, что у Украины нет источников повышения размера пенсии, а возможное введение накопительной пенсионной системы ситуацию не спасет.
https://ria.ru/20210714/ukraina-1741199941.html
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в мире, украина, пенсионный фонд украины
15:08 31.08.2021 (обновлено: 18:11 31.08.2021)
 
Украинским пенсионерам предрекли "трагическое будущее"

ZN: в Пенсионном фонде Украины предрекли гражданам "трагическое будущее"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг с требованиями провести индексацию пенсий в Киеве
Митинг с требованиями провести индексацию пенсий в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинцам придется работать по достижении пенсионного возраста, чтобы не скатиться в крайнюю бедность, говорится в публикации журналистки издания ZN.UA Юлии Самаевой.
Ссылаясь на прогнозы экспертов Пенсионного фонда Украины, автор отметила, что из-за новых условий выхода на пенсию в стране постепенно будет сокращаться количество людей, имеющих на это право. Дело в том, что для выхода на заслуженный отдых и получения выплат от государства украинцам необходимо иметь к 60 годам как минимум 25 лет официального стажа.
"Из всех застрахованных на сегодняшний день лиц в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет", — говорится в материале.
Причиной такой ситуации автор назвала теневую занятость, подчеркнув, что на зарплаты "в конвертах" люди соглашаются "не от хорошей жизни".
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"Значительное улучшение пенсионного обеспечения лиц преклонного возраста, вышедших на пенсию, в нынешней финансовой ситуации крайне проблематично", — говорится в отчете ПФУ.
Отмечается, что государство вынуждено тратить 12% ВВП на пенсии, а после снижения ставки единого взноса в 2016 году почти вдвое ПФУ потерял сумму, превышающую поступления из бюджета. Власти тогда надеялись снизить долю теневой экономики и увеличить поступления в Пенсионный фонд, однако этой цели достичь не удалось, отмечается в статье.
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Автор публикации обратила внимание на "катастрофические" демографические показатели Украины: в стране на 11 миллионов пенсионеров приходится 12,8 миллиона плательщиков единого взноса.
Сейчас средняя пенсия на Украине составляет 26,5% от средней зарплаты, и, по прогнозам ПФУ, к 2030 году это соотношение снизится до 16,2%.
"Если вы не прокурор, депутат или судья, <…> вы обречены на бедность в старости", — подчеркнула журналистка.
Она добавила, что у Украины нет источников повышения размера пенсии, а возможное введение накопительной пенсионной системы ситуацию не спасет.
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