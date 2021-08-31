https://ria.ru/20210831/parizh-1748017868.html

В Париже запретили ездить быстрее 30 километров в час

В Париже запретили ездить быстрее 30 километров в час - РИА Новости, 31.08.2021

В Париже запретили ездить быстрее 30 километров в час

Передвигаться по улицам столицы Франции теперь возможно только со скоростью, не превышающей 30 километров в час, такая мера вступила в силу с понедельника. Как... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:51

2021-08-31T15:51

2021-08-31T15:51

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париж

франция

монпелье

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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Передвигаться по улицам столицы Франции теперь возможно только со скоростью, не превышающей 30 километров в час, такая мера вступила в силу с понедельника. Как к новым дорожным ограничениям относятся парижане и жители пригородов, выясняла корреспондент РИА Новости.С 30 августа автомобилисты обязаны соблюдать новый скоростной режим в Париже. По решению мэрии скорость движения снижена с 50 до 30 километров в час на большинстве улиц города. Исключение составляют лишь некоторые зоны, в числе которых - Бульвары Маршалов, две части набережной Сены, Елисейские поля, авеню Фош, улица Руаяль и ряд других. Там по-прежнему допустимо ехать на скорости 50 километров в час. Максимальная скорость движения автомобилей по окружной парижской дороге ("Переферик") осталась прежней - 70 километров в час.Как отмечают власти французской столицы, снижение скорости вождения автомобиля до 30 километров в час на большинстве улиц города должно способствовать безопасности пешеходов, снижению загрязнения окружающей среды и уменьшению уровня шума.Однако далеко не все считает инициативу парижской мэрии полезной. Автомобилист Серж, который живет в одном из пригородов Парижа и зачастую добирается на работу на машине, против таких ограничений."Я думаю, это большая глупость ... Эта мера не снизит количество аварий и не улучшит безопасность на дорогах. Потому что помимо скорости есть и другие факторы. Например, вождение автомобиля в нетрезвом виде, вождение без прав и так далее", - сказал он РИА Новости.По его мнению, снижение скорости приведет лишь к образованию еще больших пробок на дорогах в часы пик.Пользователи социальных сетей оставляют комментарии, указывая, что установление лимита в 30 километров в час в Париже, напротив, приведет к еще большему загрязнению воздуха.Есть и те, кто согласен с новыми ограничениями на дорогах. Вместе с тем они высказывают сомнения по поводу возможности контроля такой меры. "Полностью поддерживаю. Спасибо за введение этой меры. Но как она будет соблюдаться? За 8 лет я не разу не видел контроля скорости в Париже", - отмечает пользователь Be Wilde.В целом, по данным исследования Ifope, 61% жителей Парижа поддерживают снижение скорости до 30 километров в час, 39% не одобряют это решение. Исследование проводилось в интернете 20-24 августа, в нем приняли участие 1008 человек старше 18 лет, погрешность не указывается.Париж не первый город во Франции, где установлен предел в 30 километров в час. До этого такие инициативы были приняты в Лилле, Гренобле, Монпелье.

https://ria.ru/20210701/transport-1739476133.html

париж

франция

монпелье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, монпелье