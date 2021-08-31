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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/paramount-1747952072.html
Студия Paramount подала в суд за приостановку съемок "Миссия невыполнима-7"
Студия Paramount подала в суд за приостановку съемок "Миссия невыполнима-7" - РИА Новости, 31.08.2021
Студия Paramount подала в суд за приостановку съемок "Миссия невыполнима-7"
Киностудия Paramount Pictures подала иск в суд Калифорнии на страховую компанию за отказ возместить убытки в связи с приостановкой съемок фильма "Миссия... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:05
2021-08-31T13:05
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the hollywood reporter
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Киностудия Paramount Pictures подала иск в суд Калифорнии на страховую компанию за отказ возместить убытки в связи с приостановкой съемок фильма "Миссия невыполнима-7" из-за ситуации с COVID-19, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на судебные документы.Представители студии обвиняют компанию Federal Insurance Company в том, что они не выполнили условия страхования: возместить убытки Paramount в размере 100 миллионов долларов.Как заявила киностудия, в феврале 2020 года она была вынуждена приостановить съемку ленты Кристофера Маккуорри в Венеции, когда один из застрахованных лиц заболел COVID-19. Через несколько недель Paramount не смогла возобновить производство фильма из-за начала карантина в Италии.По данным издания, Federal Insurance Company согласилась возместить убытки, но в размере пяти миллионов долларов вместо 100 миллионов."Компания Federal заявила, что нет никаких доказательств того, что эти актеры и члены съемочной группы не могли продолжить выполнять свои обязанности, несмотря на то, что были заражены SARS-CoV-2 и представляли неоспоримый риск для других людей, участвовавших в производстве", — сказано в документе. Съемки седьмой части боевика "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли возобновились в июле 2020 года. Затем киностудия еще несколько раз была вынуждена приостанавливать и переносить производство в другие страны. Сейчас съемочная группа работает в Великобритании, где ситуация с коронавирусом тоже остается сложной. Выход картины запланирован на май 2022 года.
https://ria.ru/20210604/kino-1735563548.html
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сша, том круз, the hollywood reporter, новости культуры, кино и сериалы
13:05 31.08.2021
 
Студия Paramount подала в суд за приостановку съемок "Миссия невыполнима-7"

Студия Paramount подала в суд за приостановку съемок "Миссия невыполнима-7"

© Paramount Pictures (2018)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
© Paramount Pictures (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Киностудия Paramount Pictures подала иск в суд Калифорнии на страховую компанию за отказ возместить убытки в связи с приостановкой съемок фильма "Миссия невыполнима-7" из-за ситуации с COVID-19, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на судебные документы.
Представители студии обвиняют компанию Federal Insurance Company в том, что они не выполнили условия страхования: возместить убытки Paramount в размере 100 миллионов долларов.
"Paramount понесла значительные убытки и ущерб, подпадающие под действие договора, когда была вынуждена приостановить и отложить производство фильма "Миссия невыполнима 7" из-за приказов о закрытии различных съемочных площадок, болезней актеров и необходимости защиты актеров, съемочной группы и площадок от воздействия SARS-CoV-2", — говорится в иске.
Как заявила киностудия, в феврале 2020 года она была вынуждена приостановить съемку ленты Кристофера Маккуорри в Венеции, когда один из застрахованных лиц заболел COVID-19. Через несколько недель Paramount не смогла возобновить производство фильма из-за начала карантина в Италии.
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Съемки фильма "Миссия невыполнима-7" остановлены из-за вспышки COVID-19
По данным издания, Federal Insurance Company согласилась возместить убытки, но в размере пяти миллионов долларов вместо 100 миллионов.
"Компания Federal заявила, что нет никаких доказательств того, что эти актеры и члены съемочной группы не могли продолжить выполнять свои обязанности, несмотря на то, что были заражены SARS-CoV-2 и представляли неоспоримый риск для других людей, участвовавших в производстве", — сказано в документе.
Съемки седьмой части боевика "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли возобновились в июле 2020 года. Затем киностудия еще несколько раз была вынуждена приостанавливать и переносить производство в другие страны. Сейчас съемочная группа работает в Великобритании, где ситуация с коронавирусом тоже остается сложной.
Выход картины запланирован на май 2022 года.
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