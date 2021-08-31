https://ria.ru/20210831/pandzhsher-1747973550.html
СМИ: силы сопротивления отразили атаку талибов в Панджшере
СМИ: силы сопротивления отразили атаку талибов в Панджшере - РИА Новости, 31.08.2021
СМИ: силы сопротивления отразили атаку талибов в Панджшере
Силы сопротивления отразили нападение талибов на аванпост в афганской провинции Панджшер, по меньшей мере 7 боевиков ликвидированы, сообщает телеканал Tolo News РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:49
2021-08-31T12:49
2021-08-31T12:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
талибан
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силы сопротивления отразили нападение талибов на аванпост в афганской провинции Панджшер, по меньшей мере 7 боевиков ликвидированы, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя сил.Ранее телеканал сообщал, что талибы атаковали аванпост в неподконтрольной им провинции Панджшер. Согласно источнику канала, силы сопротивления отразили атаку."Семь или восемь боевиков "Талибана"* убиты, несколько человек пострадали, в том числе два бойца сил сопротивления", - сообщил представитель ополчения в Панджшере Фахим Дашти.Талибы не прокомментировали инцидент.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html
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в мире, афганистан, панджшер (провинция), талибан
12:49 31.08.2021 (обновлено: 12:57 31.08.2021)
СМИ: силы сопротивления отразили атаку талибов в Панджшере
Tolo News: сопротивление отразило атаку талибов в Панджшере, убиты не менее семи боевиков