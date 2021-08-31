https://ria.ru/20210831/pamyatnik-1747982377.html

Глава Приамурья рассказал о подходе к ремонту памятников архитектуры

Глава Приамурья рассказал о подходе к ремонту памятников архитектуры - РИА Новости, 31.08.2021

Глава Приамурья рассказал о подходе к ремонту памятников архитектуры

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что при ремонте памятников архитектуры в регионе необходим комплексный подход. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:26

2021-08-31T13:26

2021-08-31T13:26

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

дмитрий чернышенко

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что при ремонте памятников архитектуры в регионе необходим комплексный подход.По словам Орлова, один из масштабных объектов, работы на котором проводятся за счёт бюджета области, – это ремонт фасада исторического здания Благовещенского государственного педагогического университета.По поручению губернатора из областного бюджета был предоставлен грант на 59 миллионов рублей на ремонт фасада, замену окон. Параллельно выполнен проект капитального ремонта крыши, на следующий год планируется завершение работ по ремонту крыши и дворового фасада. Также в этом квартале, с другой его стороны, проводится ремонт здания Амурского педагогического колледжа – угловая часть также является памятником архитектуры регионального значения. Работы по ремонту фасада близятся к завершению."Продолжаются работы по ремонту фасадов здания бывшей мужской гимназии (сейчас БГПУ). Фасад со стороны улицы Шимановского практически готов. Ведутся работы на главных фасадах. Но ещё необходимо будет выполнить замену водостоков по исторически существовавшему варианту, замену боковых входных дверей. В ходе работ выяснили, что цоколь со стороны Шимановского и главного фасада был облицован бутовым камнем. Принято решение открыть от штукатурки этот цоколь и сохранить его. Будут завершены работы по ремонту оконных переплётов, чтобы полностью соответствовал историческому облику. На главном фасаде находится герб СССР, который ещё был до 1939 года, там флаги только 11 республик, ещё без Прибалтики и Молдавии. Он будет отремонтирован", - рассказал руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.Со ссылкой на Ребизанта правительство Приамурья также сообщает, что исторические двери на главном фасаде БГПУ сохранят, мемориальные доски, которые находились на фасадах, будут возвращены на место."Выполняется архитектурно-художественная подсветка. Думаю, в первой декаде сентября мы её протестируем. Объём работ большой. Если погода позволит, то основные работы по главным фасадам планируем завершить в сентябре. Подрядная организация опытная. Технический контроль осуществляет областное казённое учреждение "Строитель". Претензий по качеству нет. Рассчитываем, что такой подарок от правительства Амурской области наш университет получит в этом году", - добавил Ребизант.Также за счёт городского бюджета идёт ремонт здания мэрии Благовещенска, за счёт средств частного инвестора в этом году должна завершиться реставрация здания Дома Саяпина в Благовещенске.За счёт средств федерального бюджета ведётся капитальный ремонт и реставрация здания Центра физиологии и патологии дыхания в Благовещенске, здесь находилась Мещанская управа.Кроме того, выполнена временная крыша в здании кардиохирургического центра, где в апреле произошел пожар. Здание законсервировано для защиты от осадков."Будет разработан проект реставрации и восстановления здания. С учётом того, что новый кардиохирургический центр планируется построить на территории Амурской областной больницы, данное здание будет использоваться медакадемией как учебный корпус", - добавляют власти."Хочу отдельно отметить – у нас уже создан большой запас и продолжается работа по разработке проектно-сметной документации по объектам областной и муниципальной собственности. Например, в октябре прошлого года администрацией города Благовещенска был утверждён план-график реставрационных работ на пять лет, установлены сроки проектных и производственных работ. С мэром мы провели совещание по исполнению данного плана, намерены чётко отслеживать выполнение работ в поставленные сроки", - уточнил Ребизант.Также, как сообщает правительство региона, есть проект капитального ремонта Амурского областного театра драмы. Готовятся конкурсные процедуры на музей Дом Саяпина. Есть проект реставрации политехнического колледжа – бывшее ремесленное училище им. Графа Муравьёва-Амурского, фасада женского епархиального училища. Готовится проектная документация на Дом Котельникова.В этом году планируется начало работ по ремонту фасадов здания Института развития образования – раньше начальная школа им. Гоголя и Достоевского. В 2021 году Орлов обратился к вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко по поводу объектов, которые находятся в федеральной собственности и по которым многие годы не выполняются работы."Рассчитываем, что в следующем году будет выполняться проектная документация на ремонт объектов, находящихся в ведении минздрава – первая операционная городской клинической больницы. Вообще на территории горбольницы находится три исторических здания, по всем необходима разработка проектной документации", - добавил Ребизант.В планах правительства области – начало работ по зданию Амурского областного дома народного творчества – бывшего Дома офицеров, по нему есть соглашение с минкультурой России. Также Орлов поставил задачу - в рамках приведения в порядок исторического центра за счёт бюджета области выполнить косметический ремонт ряда зданий федеральной собственности. Будет выполнен косметический ремонт фасада амурского областного военкомата, ещё одного здания Педуниверситета по ул. Горького, 231, бывшее училище памяти войны 1812 года, и, возможно, гостиницы "Амур", где сейчас находится областной суд."При этом при проведении ремонтных работ мы всегда ориентируемся на исторические материалы, фотографии. Проводим натурные исследования для определения первоначального цвета фасада, его облика. Таким образом преображается наш город, возвращается внешний первоначальный облик памятника, насколько это возможно. С учётом архитектурно-художественных подсветок эти здания преображаются и становятся украшением. Надеюсь, эти перемены горожане видят", - резюмировал Ребизант.

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https://ria.ru/20210825/podderzhka-1747172532.html

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https://ria.ru/20210830/agrarii-1747894912.html

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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), дмитрий чернышенко, россия