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Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки
Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки - РИА Новости, 31.08.2021
Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки
Уходящая в отставку начальница главного следственного управления ГУМВД по Москве Наталья Агафьева в интервью РИА Новости рассказала о причинах своей отставки:... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:18
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политика
общество
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уходящая в отставку начальница главного следственного управления ГУМВД по Москве Наталья Агафьева в интервью РИА Новости рассказала о причинах своей отставки: решение лежит не в профессиональной, а в личной плоскости.Официально об отставке Агафьевой объявлялось 20 мая, но формально она находится на должности до соответствующего указа президента.На вопрос корреспондента о том, сложно ли женщине работать в такой сфере, Агафьева ответила, что "вопрос скорее в готовности конкретного человека к графику, напряжению, ответственности, принятию сложных решений".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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политика, общество, москва
12:18 31.08.2021 (обновлено: 13:12 31.08.2021)
 
Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки

Глава полицейского следствия Москвы Агафьева: причины отставки лежат в личной плоскости

© Фото : предоставлено ГУ МВД РФ по городу МосквеЭкс-начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора юстиции Наталья Агафьева
Экс-начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора юстиции Наталья Агафьева - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : предоставлено ГУ МВД РФ по городу Москве
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уходящая в отставку начальница главного следственного управления ГУМВД по Москве Наталья Агафьева в интервью РИА Новости рассказала о причинах своей отставки: решение лежит не в профессиональной, а в личной плоскости.
Официально об отставке Агафьевой объявлялось 20 мая, но формально она находится на должности до соответствующего указа президента.
"Решение уйти лежит не в профессиональной, а в личной плоскости. Позади 40 лет напряженной службы с ненормированным рабочим днем продолжительностью от 12 до 14 часов, часто без выходных. Выдерживать такой темп мне помогала поддержка близких. Но наступило время направить силы и здоровье в другое русло", - рассказала Агафьева.
На вопрос корреспондента о том, сложно ли женщине работать в такой сфере, Агафьева ответила, что "вопрос скорее в готовности конкретного человека к графику, напряжению, ответственности, принятию сложных решений".
Читайте полный текст интервью >>
Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы генерал-майор Наталья Агафьева - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 10:12
Главный следователь полиции Москвы решила уйти в отставку
 
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