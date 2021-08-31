12:18 31.08.2021 (обновлено: 13:12 31.08.2021)
Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки
Глава полицейского следствия Москвы Агафьева: причины отставки лежат в личной плоскости
© Фото : предоставлено ГУ МВД РФ по городу МосквеЭкс-начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора юстиции Наталья Агафьева
© Фото : предоставлено ГУ МВД РФ по городу Москве
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уходящая в отставку начальница главного следственного управления ГУМВД по Москве Наталья Агафьева в интервью РИА Новости рассказала о причинах своей отставки: решение лежит не в профессиональной, а в личной плоскости.
Официально об отставке Агафьевой объявлялось 20 мая, но формально она находится на должности до соответствующего указа президента.
"Решение уйти лежит не в профессиональной, а в личной плоскости. Позади 40 лет напряженной службы с ненормированным рабочим днем продолжительностью от 12 до 14 часов, часто без выходных. Выдерживать такой темп мне помогала поддержка близких. Но наступило время направить силы и здоровье в другое русло", - рассказала Агафьева.
На вопрос корреспондента о том, сложно ли женщине работать в такой сфере, Агафьева ответила, что "вопрос скорее в готовности конкретного человека к графику, напряжению, ответственности, принятию сложных решений".