https://ria.ru/20210831/otstavka-1747967273.html

Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки

Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки - РИА Новости, 31.08.2021

Глава полицейского следствия Москвы рассказала о причинах отставки

Уходящая в отставку начальница главного следственного управления ГУМВД по Москве Наталья Агафьева в интервью РИА Новости рассказала о причинах своей отставки:... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:18

2021-08-31T12:18

2021-08-31T13:12

политика

общество

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уходящая в отставку начальница главного следственного управления ГУМВД по Москве Наталья Агафьева в интервью РИА Новости рассказала о причинах своей отставки: решение лежит не в профессиональной, а в личной плоскости.Официально об отставке Агафьевой объявлялось 20 мая, но формально она находится на должности до соответствующего указа президента.На вопрос корреспондента о том, сложно ли женщине работать в такой сфере, Агафьева ответила, что "вопрос скорее в готовности конкретного человека к графику, напряжению, ответственности, принятию сложных решений".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210520/uvolnenie-1733078303.html

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