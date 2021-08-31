https://ria.ru/20210831/politsiya-1747960194.html

Наталья Агафьева: ГУ МВД Москвы с 2014 года возместило 53 миллиарда рублей

Наталья Агафьева: ГУ МВД Москвы с 2014 года возместило 53 миллиарда рублей - РИА Новости, 31.08.2021

Наталья Агафьева: ГУ МВД Москвы с 2014 года возместило 53 миллиарда рублей

Столичная полиция сообщила об уходе в отставку начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора юстиции Натальи... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:01

2021-08-31T13:01

2021-08-31T13:01

интервью

москва

наталья агафьева

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Столичная полиция сообщила об уходе в отставку начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой. Перед уходом с должности генерал рассказала в интервью РИА Новости о причинах отставки, особенностях службы в органах для женщины и специфике работы полицейского следствия в Москве. За семь лет на этой должности Наталья Агафьева дает интервью прессе впервые. Беседовал Кирилл Рубцов.– Наталья Ивановна, вы решили уйти на пенсию в 63 года, хотя генералы служат до 65 лет и даже больше. С чем связано ваше решение?– Решение уйти лежит не в профессиональной, а в личной плоскости. Позади 40 лет напряженной службы с ненормированным рабочим днем продолжительностью от 12 до 14 часов, часто без выходных. Выдерживать такой темп мне помогала поддержка близких. Но наступило время направить силы и здоровье в другое русло.– Вы руководили московским следствием почти семь лет, и в момент назначения на должность много обсуждался тот факт, что впервые на нее назначается женщина. Не было ли у вас сомнений по этому поводу?– В органах внутренних дел я начала работать с должности инспектора по делам несовершеннолетних, потом перешла на должность следователя. В то время не могла представить, что буду работать в Москве и руководить таким большим подразделением. И в целом в моей жизни было многое, что я делала впервые: впервые стала начальником следствия Оренбургской области – женщин там никогда не было на такой должности, позже стала начальником следственной части Центрального федерального округа.Безусловно, когда мне предложили занять должность начальника ГСУ ГУ МВД России по городу Москве у меня уже был достаточный опыт руководства и необходимых знаний, я приняла положительное решение.– Насколько женщине сложно работать на такой непростой должности и в такой сфере?– Как минимум я не поддерживаю идею того, что женщинам может быть что-то сложно только потому, что они женщины. Здесь вопрос скорее в готовности конкретного человека к графику, напряжению, ответственности, принятию сложных решений. К должности главы ГСУ ГУ МВД России по городу Москве я пришла сложившимся человеком с большим профессиональным и жизненным опытом.– Как выстроена система руководства в московском следствии, насчитывающем более двух тысяч человек?– Московское следствие – самое большое подразделение в структуре органов предварительного следствия в России, единовременно в производстве находится до 30 тысяч уголовных дел. Это значительная нагрузка, требующая высокого уровня профессиональной подготовки, самоотдачи, погруженности в работу.У нас многоступенчатое подразделение, это единственная структура в следствии МВД, где есть округа. В других субъектах федерации такого нет. У нас есть Главное управление, есть округа, где также есть свои подразделения, а уже в округах – районные отделы, где тоже есть свое следствие. ГСУ состоит из двух подразделений: контролирующего работу нижестоящих подразделений и следственной части. Следственная часть Главного управления расследует дела, относящиеся к организованной преступности, и наиболее резонансные, сложные и с большим количеством фигурантов.– Как изменилась работа московского следствия за эти семь лет?– Сегодня в целом меняется структура преступности, появляется больше новых составов экономических преступлений. За время только моей работы здесь это уголовные дела, связанные с оборонно-промышленным комплексом, банковской деятельностью, финансовыми пирамидами.Расследование преступлений в сфере ОПК – одно из приоритетных направлений. Только по уголовным делам, переданным в суд в первом квартале текущего года, ущерб составил 1,388 миллиарда рублей. Это государственные деньги, которые направляются на строительство, развитие технологий, закупки в оборонно-промышленном комплексе. Помимо доказательства вины злоумышленников наша задача – обеспечить компенсацию нанесенного ущерба, то есть найти имущество преступников, которое может возместить причиненный государству ущерб. В частности, по указанным выше делам в ходе следствия наложен арест на активы, покрывающие сумму ущерба.Наряду с этим на московский регион приходится абсолютное большинство уголовных дел, возбужденных по заявлениям Агентства по страхованию вкладов. С начала 2020 года нами передано в суд 32 уголовных дела этой категории, часто это хищения со стороны бенефициаров и членов правления банков. Сумма возмещенного ущерба по данным уголовным делам составила более 13 миллиардов рублей.Нами пресечена деятельность 139 организаций, ведущих незаконную банковскую деятельность на территории Москвы. Большой общественный резонанс носят уголовные дела, возбужденные по многочисленным заявлениям физических лиц в отношении юридических лиц, строящих свою деятельность по принципу "финансовых пирамид". За последние три с половиной года направлено в суд 43 многоэпизодных уголовных дела этой категории.Самое актуальное сейчас – дистанционные мошенничества, связанные с хищением денег. Только в первом квартале 2021 года каждое второе преступление в Москве совершалось с использованием интернета, а каждое третье – с использованием средств мобильных связи. Технологии развиваются, а значит совершенствуются и преступные схемы.Например, сейчас расследуется уголовное дело: участники организованной преступной группы переводили деньги с банковских карт физических лиц напрямую в магазины, торгующие электроникой, покупали на них смартфоны популярного бренда и перепродавали их. По делу проходят 203 потерпевших, ущерб составил более 15 миллионов рублей. И подобных дел очень много. Раскрытие такого рода преступлений требует особой дополнительной подготовки личного состава, специальных знаний. Мы активно занимаемся обучением сотрудников, привлекая к этому, в том числе, профессорско-преподавательский состав ведомственных учебных заведений, службы безопасности банков, представителей IТ-компаний.– Если отойти от дистанционных преступлений, то как за это время изменилась преступность в столице?– Уменьшается число общеуголовных преступлений, таких как разбои, грабежи, кражи. Во многом это происходит благодаря внедрению в Москве высокотехнологичных систем обеспечения безопасности людей, в том числе системы "Безопасный город".– В чем сложности расследования дел по дистанционным хищениям, мошенничеству?– При мошенничестве с использованием IТ-технологий и мобильной связи между потерпевшим и злоумышленником отсутствует личный контакт, последний действует дистанционно. Необходимо отследить местонахождение преступника и определить путь следования похищенных средств. Кроме этого, определенные сложности возникают, когда в ходе расследования таких уголовных дел устанавливается, что преступники действуют с территорий других государств.– Как тогда в этих случаях поступает полиция, когда что-то идет из других стран?– Следователь направляет иностранным коллегам международное поручение об оказании правовой помощи. В нем описываются следственные действия, которые необходимо предпринять на территории иного государства. И на основании этого документа зарубежные коллеги подключаются к работе.В свою очередь, нам для исполнения также направляются международные поручения от других государств. С начала 2020 года в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве от иностранных государств поступило почти 6500 поручений, при этом более 70% из них по преступлениям с использованием IТ-технологий.Если в ходе следствия подозреваемый скрылся от следствия, и имеется информация о его нахождении за границей, он объявляется в международный розыск. После задержания он экстрадируется на территорию России.В настоящее время у нас есть согласованная с прокуратурой и судами позиция: если какое-то государство отказывает в выдаче преступника, дело все равно направляется в суд, преступников осуждают заочно. И тогда есть возможность наложить арест на их имущество и то имущество, которое в рамках расследования уже изъято, и по нему нужно принять решение, чтобы возместить ущерб, а он порой громадный. Суд имеет право такое решение принять и вернуть деньги либо потерпевшему, либо государству.– Что необходимо реформировать в работе следствия, чтобы оно работало эффективнее?– Есть много вопросов, связанных с процедурой расследования. Иногда решения просты и лежат на поверхности, но по разным причинам не принимаются.Например, вопрос, который сейчас, тем более в условиях ковидных ограничений, стоит на повестке – это использование видеоконференцсвязи при проведении допросов находящихся в других регионах или за пределами России, при проведении экспертиз или при избрании меры пресечения. Это упростит работу, позитивно отразится на сроках расследования, позволит снизить материальные затраты на командировки и компенсацию проезда свидетелям или обвиняемым.Еще один вопрос – это использование бумажных носителей при передаче дела в прокуратуру и в суд. У нас уголовные дела доходят до 300-500 томов. Необходимость распечатать, проверить, сшить и организовать перевозку их между следствием-прокуратурой-судом отнимает время и деньги. Плюс затраты на содержание архивов этих уголовных дел. Использование электронных носителей значительно бы оптимизировало этот процесс.– Что бы вы назвали главными итогами своей работы на должности начальника Главного следственного управления в Москве?– Одним из ключевых критериев эффективности нашей работы является показатель возмещения ущерба. С 2014 года по настоящее время органами предварительного следствия системы ГУ МВД России по городу Москве по оконченным уголовным делам обеспечено возмещение материального ущерба на сумму более 53 миллиардов рублей. В суд направлено более 90 тысяч уголовных дел в отношении 109 тысяч обвиняемых.Я горжусь тем, что удалось сформировать коллектив, который способен решать эти сложные задачи. Я благодарна своим коллегам за самоотдачу и ответственность в работе. Те результаты, о которых я сказала, – это не только моя заслуга, это заслуга громадного коллектива. И, безусловно, хочу выразить благодарность своим руководителям – руководству главка и министерства – за доверие. Желаю своим коллегам успешной и эффективной работы!

https://ria.ru/20210823/moshenniki-1746855933.html

https://ria.ru/20210820/kibermoshennichestvo-1746425415.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, москва, наталья агафьева