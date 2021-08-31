https://ria.ru/20210831/osadki-1747981920.html

Москву атакует циклон "Ове" в День знаний

Москву атакует циклон "Ове" в День знаний - РИА Новости, 31.08.2021

Москву атакует циклон "Ове" в День знаний

Циклон "Ове" атакует Москву в день знаний, ожидаются до одной трети месячной нормы осадков и прощальные летние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:25

2021-08-31T13:25

2021-08-31T13:25

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152764/97/1527649746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a0eb248cea8561707cec1d6a94df4d9.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Циклон "Ове" атакует Москву в день знаний, ожидаются до одной трети месячной нормы осадков и прощальные летние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Календарная осень прямо с порога заявит о себе, предзнаменуя стремительную смену климатических сезонов. Дело в том, что с запада Центральную Россию атакует активный циклон по имени "Ове", маршрут которого точно проляжет через Москву. Далее атмосферный вихрь изменит траекторию и возьмет курс на северо-восток, обрушив ненастье на Верхневолжье и Вологодчину", - рассказал Тишковец.Синоптик сообщил, что в Москве в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона, из-за чего небо начнут затягивать многоярусные слоистые облака, станет накрапывать мелкий дождь - не более 0,6 мм, температура воздуха плюс 15-17, утро ожидается хмурое, дождь немного усилится - 1,5 мм, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, чуть потеплеет - до плюс 16-18."После полудня температура не превысит плюс 18-20, поскольку станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными "шапками" кучево-дождевых облаков, уходящими в стратосферу на высоту до 10-12 км. Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз, на юго-востоке и востоке Подмосковья, а также в отдельных районах соседних Рязанской, Владимирской и Тульской областей – даже с вероятностью очагового града", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что при прохождении шквалистого ворота скорость мгновенного ветра будет увеличиваться до 12-17 метров в секунду."При этом в столице до 15:00 выпадет 13 мм осадков, а до 21:00 – еще 10 мм. Таким образом, пролог осени выльется общим суточным количеством осадков до 20-25 мм, что чуть более трети всего сентябрьского объема влаги или два-два с половиной ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности земли. К исходу дня знаний ветры развернутся на северо-западные румбы, открывая путь октябрьскому холоду. 2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20210831/leto-1747978307.html

https://ria.ru/20210829/fobos-1747729907.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода