https://ria.ru/20210831/osadki-1747981920.html
Москву атакует циклон "Ове" в День знаний
Москву атакует циклон "Ове" в День знаний - РИА Новости, 31.08.2021
Москву атакует циклон "Ове" в День знаний
Циклон "Ове" атакует Москву в день знаний, ожидаются до одной трети месячной нормы осадков и прощальные летние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:25
2021-08-31T13:25
2021-08-31T13:25
общество
москва
погода
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Циклон "Ове" атакует Москву в день знаний, ожидаются до одной трети месячной нормы осадков и прощальные летние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Календарная осень прямо с порога заявит о себе, предзнаменуя стремительную смену климатических сезонов. Дело в том, что с запада Центральную Россию атакует активный циклон по имени "Ове", маршрут которого точно проляжет через Москву. Далее атмосферный вихрь изменит траекторию и возьмет курс на северо-восток, обрушив ненастье на Верхневолжье и Вологодчину", - рассказал Тишковец.Синоптик сообщил, что в Москве в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона, из-за чего небо начнут затягивать многоярусные слоистые облака, станет накрапывать мелкий дождь - не более 0,6 мм, температура воздуха плюс 15-17, утро ожидается хмурое, дождь немного усилится - 1,5 мм, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, чуть потеплеет - до плюс 16-18."После полудня температура не превысит плюс 18-20, поскольку станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными "шапками" кучево-дождевых облаков, уходящими в стратосферу на высоту до 10-12 км. Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз, на юго-востоке и востоке Подмосковья, а также в отдельных районах соседних Рязанской, Владимирской и Тульской областей – даже с вероятностью очагового града", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что при прохождении шквалистого ворота скорость мгновенного ветра будет увеличиваться до 12-17 метров в секунду."При этом в столице до 15:00 выпадет 13 мм осадков, а до 21:00 – еще 10 мм. Таким образом, пролог осени выльется общим суточным количеством осадков до 20-25 мм, что чуть более трети всего сентябрьского объема влаги или два-два с половиной ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности земли. К исходу дня знаний ветры развернутся на северо-западные румбы, открывая путь октябрьскому холоду. 2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20210831/leto-1747978307.html
https://ria.ru/20210829/fobos-1747729907.html
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общество, москва, погода
Москву атакует циклон "Ове" в День знаний
Синоптик Тишковец: в Москве в День знаний выпадет до трети месячной нормы осадков
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Циклон "Ове" атакует Москву
в день знаний, ожидаются до одной трети месячной нормы осадков и прощальные летние грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"Календарная осень прямо с порога заявит о себе, предзнаменуя стремительную смену климатических сезонов. Дело в том, что с запада Центральную Россию атакует активный циклон по имени "Ове", маршрут которого точно проляжет через Москву. Далее атмосферный вихрь изменит траекторию и возьмет курс на северо-восток, обрушив ненастье на Верхневолжье и Вологодчину", - рассказал Тишковец.
Синоптик сообщил, что в Москве в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона, из-за чего небо начнут затягивать многоярусные слоистые облака, станет накрапывать мелкий дождь - не более 0,6 мм, температура воздуха плюс 15-17, утро ожидается хмурое, дождь немного усилится - 1,5 мм, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, чуть потеплеет - до плюс 16-18.
"После полудня температура не превысит плюс 18-20, поскольку станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными "шапками" кучево-дождевых облаков, уходящими в стратосферу на высоту до 10-12 км. Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз, на юго-востоке и востоке Подмосковья
, а также в отдельных районах соседних Рязанской, Владимирской и Тульской областей
– даже с вероятностью очагового града", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что при прохождении шквалистого ворота скорость мгновенного ветра будет увеличиваться до 12-17 метров в секунду.
"При этом в столице до 15:00 выпадет 13 мм осадков, а до 21:00 – еще 10 мм. Таким образом, пролог осени выльется общим суточным количеством осадков до 20-25 мм, что чуть более трети всего сентябрьского объема влаги или два-два с половиной ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности земли. К исходу дня знаний ветры развернутся на северо-западные румбы, открывая путь октябрьскому холоду. 2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени", - заключил Тишковец.