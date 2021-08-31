https://ria.ru/20210831/orion-1748034335.html
Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион"
Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион" - РИА Новости, 31.08.2021
Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион"
Интерес к поставкам российских ударных беспилотников "Орион-Э" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" проявили делегации из 20 стран,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:58
2021-08-31T16:58
2021-08-31T18:27
новое оружие россии
безопасность
рособоронэкспорт
орион
кронштадт
россия
форум "армия — 2021"
сергей богатиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728531738_0:201:3072:1928_1920x0_80_0_0_7ef13dbd2bdd5afc7dde334c4b16362a.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Интерес к поставкам российских ударных беспилотников "Орион-Э" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" проявили делегации из 20 стран, рассказали журналистам в компании "Кронштадт".Там отметили, что переговоры по закупкам проводились совместно с "Рособоронэкспортом".В компании уточнили, что потенциальные заказчики также заинтересовались разведывательно-ударными беспилотниками "Сириус", контракт на поставку которых в Вооруженные силы России подписали на форуме.При этом предметные переговоры по вопросам поставки "Сириусов" иностранным заказчикам "Кронштадт" будет проводить после завершения полного цикла госиспытаний и начала серийных поставок в интересах Минобороны России.Как отметил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков, к беспилотникам компании "особенный интерес был проявлен со стороны стран Ближнего Востока"."Выставка подтвердила, что продукция компании "Кронштадт" пользуется огромным спросом в мире, особенно в ударном варианте и варианте со спутниковым каналом связи", — добавил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Размах крыла беспилотника — 16 метров, длина — восемь метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.
https://ria.ru/20210831/podvodnyy-1747917006.html
https://ria.ru/20210828/bespilotnik-1747619795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728531738_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_007681697af3a96a657ea75e34aa3b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, рособоронэкспорт, орион, кронштадт, россия, форум "армия — 2021", сергей богатиков
16:58 31.08.2021 (обновлено: 18:27 31.08.2021)
Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион"
Компания "Кронштадт": российскими ударными БПЛА "Орион" заинтересовались 20 стран