https://ria.ru/20210831/orion-1748034335.html

Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион"

Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион" - РИА Новости, 31.08.2021

Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион"

Интерес к поставкам российских ударных беспилотников "Орион-Э" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" проявили делегации из 20 стран,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:58

2021-08-31T16:58

2021-08-31T18:27

новое оружие россии

безопасность

рособоронэкспорт

орион

кронштадт

россия

форум "армия — 2021"

сергей богатиков

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Интерес к поставкам российских ударных беспилотников "Орион-Э" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" проявили делегации из 20 стран, рассказали журналистам в компании "Кронштадт".Там отметили, что переговоры по закупкам проводились совместно с "Рособоронэкспортом".В компании уточнили, что потенциальные заказчики также заинтересовались разведывательно-ударными беспилотниками "Сириус", контракт на поставку которых в Вооруженные силы России подписали на форуме.При этом предметные переговоры по вопросам поставки "Сириусов" иностранным заказчикам "Кронштадт" будет проводить после завершения полного цикла госиспытаний и начала серийных поставок в интересах Минобороны России.Как отметил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков, к беспилотникам компании "особенный интерес был проявлен со стороны стран Ближнего Востока"."Выставка подтвердила, что продукция компании "Кронштадт" пользуется огромным спросом в мире, особенно в ударном варианте и варианте со спутниковым каналом связи", — добавил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Размах крыла беспилотника — 16 метров, длина — восемь метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.

https://ria.ru/20210831/podvodnyy-1747917006.html

https://ria.ru/20210828/bespilotnik-1747619795.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, рособоронэкспорт, орион, кронштадт, россия, форум "армия — 2021", сергей богатиков