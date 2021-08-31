Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане
Генсек ООН Гутерреш предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ООН, 31 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане.
"В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить серьезную обеспокоенность в связи с углубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного коллапса оказания основных услуг", - говорится в заявлении Гутерреша.
По его словам, сегодня почти половина населения Афганистана - 18 миллионов человек, нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить. "Каждый третий афганец не знает, когда ему доведется поесть в следующий раз. Ожидается, что в следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут серьезно недоедать. Люди ежедневно теряют доступ к основным товарам и услугам. Надвигается гуманитарная катастрофа", - подчеркнул генсек.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России