https://ria.ru/20210831/oon-1748078554.html

Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T21:38

2021-08-31T21:38

2021-08-31T21:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

оон

талибан

афганистан

здоровье - общество

панджшер (провинция)

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ООН, 31 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане."В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить серьезную обеспокоенность в связи с углубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного коллапса оказания основных услуг", - говорится в заявлении Гутерреша.По его словам, сегодня почти половина населения Афганистана - 18 миллионов человек, нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить. "Каждый третий афганец не знает, когда ему доведется поесть в следующий раз. Ожидается, что в следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут серьезно недоедать. Люди ежедневно теряют доступ к основным товарам и услугам. Надвигается гуманитарная катастрофа", - подчеркнул генсек.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210831/afganistan-1748063517.html

https://ria.ru/20210830/oon-1747906806.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, здоровье - общество, панджшер (провинция), антониу гутерреш