Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/oon-1748069828.html
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула - РИА Новости, 31.08.2021
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула
ООН выразила благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за вывоз ее сотрудников из Кабула, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T20:09
2021-08-31T20:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство обороны сша
россия
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ООН выразила благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за вывоз ее сотрудников из Кабула, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта."Заместитель генерального секретаря ООН Атул Кхаре выразил благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за оказанное содействие в организации вывоза из Кабула сотрудников ООН", - говорится в сообщении."ЮТэйр" 18 августа выполнила рейс Москва — Кабул — Алма-Аты для вывоза из Афганистана сотрудников ООН. 22 августа состоялся еще один вывозной рейс по маршруту Алма-Аты — Кабул — Алма-Аты.Росавиация отмечает, что перелеты выполнены в рамках авиационной поддержки, которую "ЮТэйр" оказывает миссиям ООН более 25 лет по всему миру.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210830/oon-1747906806.html
https://ria.ru/20210831/proval-1747913339.html
афганистан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
20:09 31.08.2021 (обновлено: 20:21 31.08.2021)
 
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула

ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации ее сотрудников из Кабула

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ООН выразила благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за вывоз ее сотрудников из Кабула, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
"Заместитель генерального секретаря ООН Атул Кхаре выразил благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за оказанное содействие в организации вывоза из Кабула сотрудников ООН", - говорится в сообщении.
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 22:39Захват власти в Афганистане талибами
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
"ЮТэйр" 18 августа выполнила рейс МоскваКабул — Алма-Аты для вывоза из Афганистана сотрудников ООН. 22 августа состоялся еще один вывозной рейс по маршруту Алма-Аты — Кабул — Алма-Аты.
Росавиация отмечает, что перелеты выполнены в рамках авиационной поддержки, которую "ЮТэйр" оказывает миссиям ООН более 25 лет по всему миру.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 00:52Захват власти в Афганистане талибами
Небензя заявил о попытке США переложить ответственность за провал в Кабуле
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАРоссияМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния