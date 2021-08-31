https://ria.ru/20210831/oon-1748069828.html
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула - РИА Новости, 31.08.2021
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула
ООН выразила благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за вывоз ее сотрудников из Кабула, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T20:09
2021-08-31T20:09
2021-08-31T20:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство обороны сша
россия
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ООН выразила благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за вывоз ее сотрудников из Кабула, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта."Заместитель генерального секретаря ООН Атул Кхаре выразил благодарность Росавиации и авиакомпании "ЮТэйр" за оказанное содействие в организации вывоза из Кабула сотрудников ООН", - говорится в сообщении."ЮТэйр" 18 августа выполнила рейс Москва — Кабул — Алма-Аты для вывоза из Афганистана сотрудников ООН. 22 августа состоялся еще один вывозной рейс по маршруту Алма-Аты — Кабул — Алма-Аты.Росавиация отмечает, что перелеты выполнены в рамках авиационной поддержки, которую "ЮТэйр" оказывает миссиям ООН более 25 лет по всему миру.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210830/oon-1747906806.html
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в мире, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
20:09 31.08.2021 (обновлено: 20:21 31.08.2021)
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации из Кабула
ООН поблагодарила Росавиацию и "ЮТэйр" за помощь в эвакуации ее сотрудников из Кабула