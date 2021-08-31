https://ria.ru/20210831/obschestvo-1748021367.html

Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы

Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы - РИА Новости, 31.08.2021

Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы

Смоленский губернатор Алексей Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, работает из больницы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:06

2021-08-31T16:06

2021-08-31T16:06

происшествия

смоленск

алексей островский

здоровье - общество

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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, работает из больницы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Губернатор получил травму ноги во время баскетбола. Перелом тяжелый, он госпитализирован и лечится в ортопедическом центре. По словам врачей, самое худшее, что могло быть при такой травме, произошло", - сказал собеседник агентства.По его словам, губернатор уже перенёс две операции, в настоящее время все мероприятия с губернатором отменены, он работает из больницы.Как уточнил собеседник агентства, Островский проходит лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске. Сколько времени он проведет в больнице, пока не известно, ожидается еще одна операция.

https://rsport.ria.ru/20201125/slutskaya-1586300864.html

смоленск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленск, алексей островский, здоровье - общество