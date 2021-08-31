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Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы
Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы - РИА Новости, 31.08.2021
Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы
Смоленский губернатор Алексей Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, работает из больницы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:06
2021-08-31T16:06
происшествия
смоленск
алексей островский
здоровье - общество
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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, работает из больницы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Губернатор получил травму ноги во время баскетбола. Перелом тяжелый, он госпитализирован и лечится в ортопедическом центре. По словам врачей, самое худшее, что могло быть при такой травме, произошло", - сказал собеседник агентства.По его словам, губернатор уже перенёс две операции, в настоящее время все мероприятия с губернатором отменены, он работает из больницы.Как уточнил собеседник агентства, Островский проходит лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске. Сколько времени он проведет в больнице, пока не известно, ожидается еще одна операция.
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происшествия, смоленск, алексей островский, здоровье - общество
16:06 31.08.2021
 
Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы

Смоленский губернатор Алексей Островский сломал ногу и работает из больницы

© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, работает из больницы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Губернатор получил травму ноги во время баскетбола. Перелом тяжелый, он госпитализирован и лечится в ортопедическом центре. По словам врачей, самое худшее, что могло быть при такой травме, произошло", - сказал собеседник агентства.
По его словам, губернатор уже перенёс две операции, в настоящее время все мероприятия с губернатором отменены, он работает из больницы.
Как уточнил собеседник агентства, Островский проходит лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске. Сколько времени он проведет в больнице, пока не известно, ожидается еще одна операция.
Заслуженный мастер спорт России по фигурному катанию Ирина Слуцкая во время II Всероссийского форума по общественному здоровью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 17:11
Ирина Слуцкая сломала ногу
 
ПроисшествияСмоленскАлексей ОстровскийЗдоровье - Общество
 
 
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