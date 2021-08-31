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Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы
Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы - РИА Новости, 31.08.2021
Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы
Смоленский губернатор Алексей Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, работает из больницы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:06
2021-08-31T16:06
2021-08-31T16:06
происшествия
смоленск
алексей островский
здоровье - общество
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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский из-за серьезной травмы ноги, полученной во время игры в баскетбол, работает из больницы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Губернатор получил травму ноги во время баскетбола. Перелом тяжелый, он госпитализирован и лечится в ортопедическом центре. По словам врачей, самое худшее, что могло быть при такой травме, произошло", - сказал собеседник агентства.По его словам, губернатор уже перенёс две операции, в настоящее время все мероприятия с губернатором отменены, он работает из больницы.Как уточнил собеседник агентства, Островский проходит лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске. Сколько времени он проведет в больнице, пока не известно, ожидается еще одна операция.
https://rsport.ria.ru/20201125/slutskaya-1586300864.html
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происшествия, смоленск, алексей островский, здоровье - общество
Смоленский губернатор сломал ногу и работает из больницы
Смоленский губернатор Алексей Островский сломал ногу и работает из больницы