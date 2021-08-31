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Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19
Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19
Перенесшие коронавирус люди часто страдают от искажения или полной потери обоняния, и для того, чтобы его восстановить, следует изменить рацион питания,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:49
2021-08-31T10:49
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Перенесшие коронавирус люди часто страдают от искажения или полной потери обоняния, и для того, чтобы его восстановить, следует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также поддерживать свое психическое здоровье, рассказала РИА Новости инфекционист Светлана Малиновская.Как пояснила врач, паросмия, то есть искажение запахов, - сегодня является самым частым последствием коронавируса. В ряде случаев это связано с проявлениями поражений в центральной нервной системе."В ЦНС есть обонятельные луковицы - нервные структуры, часть головного мозга. Они принимают и обрабатывают сигналы от обонятельных рецепторов. При их поражении и развивается паросмия", - рассказала Малиновская.Зачастую пациенты жалуются на нехарактерные и неприятные запахи, причем интенсивность дискомфорта бывает разной: кому-то пришлось отказаться от кофе и сменить зубную пасту, а у кого-то и любимая еда стала вызывать отвращение, отметила врач."Позаботьтесь о психологическом здоровье: чаще гуляйте на свежем воздухе, попробуйте различные практики расслабления. Серьезные нарушения обоняния безусловно оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии", - сказала эксперт.По словам Малиновской, можно попробовать следующий способ восстановления обоняния: заготовить пузырьки с разными эфирными маслами и устраивать сеансы "тренировки" несколько раз в день, вдыхая аромат из каждого пузырька и отмечая свои ощущения.Кроме этого, подчеркнула инфекционист, пациент может помочь себе перенести острую фазу искажения запахов."Если еда пахнет для вас настолько отвратительно, что вы не можете ничего есть, попробуйте пресную пищу: рис, вареный картофель. Еще одна альтернатива - протеиновые коктейли без вкусов и ароматизаторов. Избегайте напитков и блюд с ярко выраженным ароматом: кофе, любая жареная пища, яйца, чеснок, лук, шоколад и продукты с искусственными ароматизаторами", - рассказала она.
https://ria.ru/20210621/obonyanie-1737931376.html
https://ria.ru/20210315/obonyanie-1601357498.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:49 31.08.2021
 
Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Инфекционист Малиновская дала советы по восстановлению обоняния после COVID-19

© Fotolia / Iakov FilimonovНеприятный запах
Неприятный запах - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Fotolia / Iakov Filimonov
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Перенесшие коронавирус люди часто страдают от искажения или полной потери обоняния, и для того, чтобы его восстановить, следует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также поддерживать свое психическое здоровье, рассказала РИА Новости инфекционист Светлана Малиновская.
Как пояснила врач, паросмия, то есть искажение запахов, - сегодня является самым частым последствием коронавируса. В ряде случаев это связано с проявлениями поражений в центральной нервной системе.
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"В ЦНС есть обонятельные луковицы - нервные структуры, часть головного мозга. Они принимают и обрабатывают сигналы от обонятельных рецепторов. При их поражении и развивается паросмия", - рассказала Малиновская.
Зачастую пациенты жалуются на нехарактерные и неприятные запахи, причем интенсивность дискомфорта бывает разной: кому-то пришлось отказаться от кофе и сменить зубную пасту, а у кого-то и любимая еда стала вызывать отвращение, отметила врач.
"Позаботьтесь о психологическом здоровье: чаще гуляйте на свежем воздухе, попробуйте различные практики расслабления. Серьезные нарушения обоняния безусловно оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии", - сказала эксперт.
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По словам Малиновской, можно попробовать следующий способ восстановления обоняния: заготовить пузырьки с разными эфирными маслами и устраивать сеансы "тренировки" несколько раз в день, вдыхая аромат из каждого пузырька и отмечая свои ощущения.
Кроме этого, подчеркнула инфекционист, пациент может помочь себе перенести острую фазу искажения запахов.
"Если еда пахнет для вас настолько отвратительно, что вы не можете ничего есть, попробуйте пресную пищу: рис, вареный картофель. Еще одна альтернатива - протеиновые коктейли без вкусов и ароматизаторов. Избегайте напитков и блюд с ярко выраженным ароматом: кофе, любая жареная пища, яйца, чеснок, лук, шоколад и продукты с искусственными ароматизаторами", - рассказала она.
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