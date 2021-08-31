https://ria.ru/20210831/obonyanie-1747947893.html

Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021

Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Перенесшие коронавирус люди часто страдают от искажения или полной потери обоняния, и для того, чтобы его восстановить, следует изменить рацион питания,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:49

2021-08-31T10:49

2021-08-31T10:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/99274/84/992748439_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0e7b4d77bbc6376478847a2a21ae5ff3.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Перенесшие коронавирус люди часто страдают от искажения или полной потери обоняния, и для того, чтобы его восстановить, следует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также поддерживать свое психическое здоровье, рассказала РИА Новости инфекционист Светлана Малиновская.Как пояснила врач, паросмия, то есть искажение запахов, - сегодня является самым частым последствием коронавируса. В ряде случаев это связано с проявлениями поражений в центральной нервной системе."В ЦНС есть обонятельные луковицы - нервные структуры, часть головного мозга. Они принимают и обрабатывают сигналы от обонятельных рецепторов. При их поражении и развивается паросмия", - рассказала Малиновская.Зачастую пациенты жалуются на нехарактерные и неприятные запахи, причем интенсивность дискомфорта бывает разной: кому-то пришлось отказаться от кофе и сменить зубную пасту, а у кого-то и любимая еда стала вызывать отвращение, отметила врач."Позаботьтесь о психологическом здоровье: чаще гуляйте на свежем воздухе, попробуйте различные практики расслабления. Серьезные нарушения обоняния безусловно оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии", - сказала эксперт.По словам Малиновской, можно попробовать следующий способ восстановления обоняния: заготовить пузырьки с разными эфирными маслами и устраивать сеансы "тренировки" несколько раз в день, вдыхая аромат из каждого пузырька и отмечая свои ощущения.Кроме этого, подчеркнула инфекционист, пациент может помочь себе перенести острую фазу искажения запахов."Если еда пахнет для вас настолько отвратительно, что вы не можете ничего есть, попробуйте пресную пищу: рис, вареный картофель. Еще одна альтернатива - протеиновые коктейли без вкусов и ароматизаторов. Избегайте напитков и блюд с ярко выраженным ароматом: кофе, любая жареная пища, яйца, чеснок, лук, шоколад и продукты с искусственными ароматизаторами", - рассказала она.

https://ria.ru/20210621/obonyanie-1737931376.html

https://ria.ru/20210315/obonyanie-1601357498.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии