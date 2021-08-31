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Захарова предложила свой вариант для смены названия Украины

Захарова предложила свой вариант для смены названия Украины - РИА Новости, 01.09.2021

Захарова предложила свой вариант для смены названия Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне предложений из офиса президента Украины Владимира Зеленского сменить название страны предложила свой... РИА Новости, 01.09.2021

2021-08-31T21:00

2021-08-31T21:00

2021-09-01T00:18

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москва

владимир зеленский

верховная рада украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне предложений из офиса президента Украины Владимира Зеленского сменить название страны предложила свой вариант - Укрусь.Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина."Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала Захарова в Telegram.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210825/shutka-1747188020.html

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, алексей арестович