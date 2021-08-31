https://ria.ru/20210831/nato-1747912168.html

В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе

В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе - РИА Новости, 31.08.2021

В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе

Боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории, в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:34

2021-08-31T00:34

2021-08-31T00:34

в мире

украина

киев

румыния

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО.Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. "Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал Винников.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/nato-1603703658.html

украина

киев

румыния

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, румыния, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, черное море, александр винник