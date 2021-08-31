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В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе
В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе - РИА Новости, 31.08.2021
В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе
Боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории, в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:34
2021-08-31T00:34
в мире
украина
киев
румыния
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
черное море
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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО.Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. "Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал Винников.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/nato-1603703658.html
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в мире, украина, киев, румыния, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, черное море, александр винник
00:34 31.08.2021
 
В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе

Глава представительства НАТО Винник: война на Донбассе не мешает членству Киева в альянсе

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.
По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО.
"Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда".
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. "Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал Винников.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Танк PT-91 Тварды на церемонии приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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В миреУкраинаКиевРумынияАндерс Фог РасмуссенНАТОВерховная Рада УкраиныЧерное мореАлександр Винник
 
 
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