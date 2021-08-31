В НАТО заявили, что война на Донбассе не мешает членству Украины в альянсе
Глава представительства НАТО Винник: война на Донбассе не мешает членству Киева в альянсе
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.
По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО.
"Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда".
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. "Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал Винников.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.