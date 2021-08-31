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Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества
Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 31.08.2021
Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:26
2021-08-31T13:53
владимир путин
общество
кубинка
москва
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
ил-112
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В.За отвагу и самоотверженность "при испытании и освоении новой авиационной техники" отмечены летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, начальник управления летной службы, командир экипажа Николай Куимов и бортовой инженер Николай Хлудеев.Самолет упал при заходе на посадку вблизи подмосковного аэропорта Кубинка. Все находившиеся на борту погибли.Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда воздушное судно находилось на малых высоте и скорости.
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владимир путин, общество, кубинка, москва, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, ил-112
13:26 31.08.2021 (обновлено: 13:53 31.08.2021)
 
Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества

Путин подписал указ о награждении экипажа разбившегося Ил-112В орденами Мужества посмертно

© Фото : ОАКЭкипаж Ил-112
Экипаж Ил-112 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : ОАК
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В.
За отвагу и самоотверженность "при испытании и освоении новой авиационной техники" отмечены летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, начальник управления летной службы, командир экипажа Николай Куимов и бортовой инженер Николай Хлудеев.
Самолет упал при заходе на посадку вблизи подмосковного аэропорта Кубинка. Все находившиеся на борту погибли.
Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда воздушное судно находилось на малых высоте и скорости.
Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в Армии-2021 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 06:59
Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
 
Владимир ПутинОбществоКубинкаМоскваАвиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаИл-112
 
 
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