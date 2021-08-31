https://ria.ru/20210831/nagrada-1747982676.html

Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества

Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 31.08.2021

Экипаж разбившегося Ил-112В посмертно наградили орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:26

2021-08-31T13:26

2021-08-31T13:53

владимир путин

общество

кубинка

москва

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

ил-112

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В.За отвагу и самоотверженность "при испытании и освоении новой авиационной техники" отмечены летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, начальник управления летной службы, командир экипажа Николай Куимов и бортовой инженер Николай Хлудеев.Самолет упал при заходе на посадку вблизи подмосковного аэропорта Кубинка. Все находившиеся на борту погибли.Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда воздушное судно находилось на малых высоте и скорости.

https://ria.ru/20210818/razgovor-1746162972.html

кубинка

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, кубинка, москва, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, ил-112