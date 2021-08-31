https://ria.ru/20210831/murashko-1747961807.html

Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19

Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021

Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19

Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного COVID-19, заявил каналу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:55

2021-08-31T11:55

2021-08-31T12:37

распространение коронавируса

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михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного COVID-19, заявил каналу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.В частности, речь идет о переболевших старшего возраста.У пациентов после заражения коронавирусом наблюдаются осложнения, связанные с поражениями нервной системы, заболевания сердца и сосудов, также возможны образования тромбов. По словам главы ведомства, симптомы сохраняются до восьми-девяти месяцев.Мурашко добавил, что таким пациентам нужно пройти углубленную диспансеризацию. Она стартовала в России летом.

https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746667769.html

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2021

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