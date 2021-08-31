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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210831/murashko-1747961807.html
Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19
Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19
Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного COVID-19, заявил каналу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:55
2021-08-31T12:37
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного COVID-19, заявил каналу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.В частности, речь идет о переболевших старшего возраста.У пациентов после заражения коронавирусом наблюдаются осложнения, связанные с поражениями нервной системы, заболевания сердца и сосудов, также возможны образования тромбов. По словам главы ведомства, симптомы сохраняются до восьми-девяти месяцев.Мурашко добавил, что таким пациентам нужно пройти углубленную диспансеризацию. Она стартовала в России летом.
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общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:55 31.08.2021 (обновлено: 12:37 31.08.2021)
 
Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: после перенесенного COVID-19 может резко возрастать риск смерти

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного COVID-19, заявил каналу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В частности, речь идет о переболевших старшего возраста.
У пациентов после заражения коронавирусом наблюдаются осложнения, связанные с поражениями нервной системы, заболевания сердца и сосудов, также возможны образования тромбов. По словам главы ведомства, симптомы сохраняются до восьми-девяти месяцев.
Мурашко добавил, что таким пациентам нужно пройти углубленную диспансеризацию. Она стартовала в России летом.
Медицинский работник в приемном отделении городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 12:51Распространение коронавируса
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