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Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19
Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19
Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного COVID-19, заявил каналу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:55
2021-08-31T11:55
2021-08-31T12:37
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного COVID-19, заявил каналу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.В частности, речь идет о переболевших старшего возраста.У пациентов после заражения коронавирусом наблюдаются осложнения, связанные с поражениями нервной системы, заболевания сердца и сосудов, также возможны образования тромбов. По словам главы ведомства, симптомы сохраняются до восьми-девяти месяцев.Мурашко добавил, что таким пациентам нужно пройти углубленную диспансеризацию. Она стартовала в России летом.
https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746667769.html
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общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:55 31.08.2021 (обновлено: 12:37 31.08.2021)
Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: после перенесенного COVID-19 может резко возрастать риск смерти