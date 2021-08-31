https://ria.ru/20210831/moskva-1747931683.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 31.08.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Температура до плюс 26 градусов ожидается в Москве во вторник, утром могут пройти кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T08:22
2021-08-31T08:22
2021-08-31T08:22
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура до плюс 26 градусов ожидается в Москве во вторник, утром могут пройти кратковременные дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Погода облачная, с прояснениями, в начале дня возможны кратковременные дожди и очаги тумана, далее - без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице - 24-26 градусов тепла, по области - от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20210830/pogoda-1747808631.html
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общество, москва, погода, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидается температура до плюс 26 градусов и кратковременные дожди