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В Мосгорсуде объявили эвакуацию
В Мосгорсуде объявили эвакуацию - РИА Новости, 31.08.2021
В Мосгорсуде объявили эвакуацию
В Мосгорсуде во вторник объявлена эвакуация в связи с поступившим сообщением о заложенном взрывном устройстве, рассказал РИА Новости глава пресс-службы... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:00
2021-08-31T12:27
происшествия
москва
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Мосгорсуде во вторник объявлена эвакуация в связи с поступившим сообщением о заложенном взрывном устройстве, рассказал РИА Новости глава пресс-службы инстанции Валерий Лазарев.Аналогичное сообщение поступило в суд ровно неделю назад. Тогда здания проверили сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи со служебными собаками. Взрывные устройства обнаружены не были.Ни неделю назад, ни сегодня громкие процессы в суде не были запланированы.Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга началась в конце осени прошлого года. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка.Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. О содержании писем, поступивших в Мосгорсуд в последнее время, не сообщалось.
https://ria.ru/20210830/pozhar-1747852829.html
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происшествия, москва, московский городской суд, россия
12:00 31.08.2021 (обновлено: 12:27 31.08.2021)
 
В Мосгорсуде объявили эвакуацию

Эвакуацию объявили в Мосгорсуде из-за сообщений о бомбе

© РИА НовостиСотрудники полиции у здания Мосгорсуда после эвакуации
Сотрудники полиции у здания Мосгорсуда после эвакуации
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Мосгорсуде во вторник объявлена эвакуация в связи с поступившим сообщением о заложенном взрывном устройстве, рассказал РИА Новости глава пресс-службы инстанции Валерий Лазарев.
"В Мосгорсуде снова объявлена экстренная эвакуация после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящий момент эвакуация объявлена в трех зданиях Московского городского суда", - сказал он.
Аналогичное сообщение поступило в суд ровно неделю назад. Тогда здания проверили сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи со служебными собаками. Взрывные устройства обнаружены не были.
Ни неделю назад, ни сегодня громкие процессы в суде не были запланированы.
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Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию. О содержании писем, поступивших в Мосгорсуд в последнее время, не сообщалось.
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