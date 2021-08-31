https://ria.ru/20210831/mks-1747936556.html

В РКК "Энергия" оценили эффективность работы космонавтов на МКС

В РКК "Энергия" оценили эффективность работы космонавтов на МКС - РИА Новости, 31.08.2021

В РКК "Энергия" оценили эффективность работы космонавтов на МКС

Эффективность работы космонавтов во время орбитальных экспедиций снижается после 100-120 суток полета, затем они устают и дальнейшее их пребывание в космосе... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:29

2021-08-31T09:29

2021-08-31T09:29

наука

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эффективность работы космонавтов во время орбитальных экспедиций снижается после 100-120 суток полета, затем они устают и дальнейшее их пребывание в космосе становится невыгодным, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Проанализировав годы беспрерывного присутствия людей на орбите, мы пришли к выводу, что держать экипаж постоянно на борту экономически невыгодно, потому что люди устают, снижается их отдача. После 100-120 суток экспедиции начинается зона пониженной эффективности работы. Естественно, космонавты начинают уставать. Содержать в космосе людей - достаточно дорогое удовольствие", - сказал он.Именно поэтому, объяснил Соловьев, новая российская орбитальная станция видится разработчикам посещаемой, когда космонавты будут прилетать на нее на время с короткой экспедицией. Сейчас сроки экспедиций на МКС составляют около 180 суток.

https://ria.ru/20210830/mks-1747775014.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)