https://ria.ru/20210831/mks-1747936556.html
В РКК "Энергия" оценили эффективность работы космонавтов на МКС
В РКК "Энергия" оценили эффективность работы космонавтов на МКС - РИА Новости, 31.08.2021
В РКК "Энергия" оценили эффективность работы космонавтов на МКС
Эффективность работы космонавтов во время орбитальных экспедиций снижается после 100-120 суток полета, затем они устают и дальнейшее их пребывание в космосе... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:29
2021-08-31T09:29
2021-08-31T09:29
наука
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эффективность работы космонавтов во время орбитальных экспедиций снижается после 100-120 суток полета, затем они устают и дальнейшее их пребывание в космосе становится невыгодным, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев."Проанализировав годы беспрерывного присутствия людей на орбите, мы пришли к выводу, что держать экипаж постоянно на борту экономически невыгодно, потому что люди устают, снижается их отдача. После 100-120 суток экспедиции начинается зона пониженной эффективности работы. Естественно, космонавты начинают уставать. Содержать в космосе людей - достаточно дорогое удовольствие", - сказал он.Именно поэтому, объяснил Соловьев, новая российская орбитальная станция видится разработчикам посещаемой, когда космонавты будут прилетать на нее на время с короткой экспедицией. Сейчас сроки экспедиций на МКС составляют около 180 суток.
https://ria.ru/20210830/mks-1747775014.html
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ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
В РКК "Энергия" оценили эффективность работы космонавтов на МКС
Космонавт Соловьев: эффективность работы на МКС снижается после ста суток экспедиции