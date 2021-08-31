https://ria.ru/20210831/mks-1747934735.html

В РКК "Энергия" оценили стоимость модернизации российского сегмента МКС

В РКК "Энергия" оценили стоимость модернизации российского сегмента МКС - РИА Новости, 31.08.2021

В РКК "Энергия" оценили стоимость модернизации российского сегмента МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" внесла в "Роскосмос" целевую программу по модернизации российского сегмента МКС, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:07

2021-08-31T09:07

2021-08-31T10:56

наука

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роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" внесла в "Роскосмос" целевую программу по модернизации российского сегмента МКС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор компании Владимир Соловьев."Программа оценена в значительные средства. Например, сейчас радиоэлектронные компоненты, которые используются на МКС, уже не выпускаются. Соответственно, нужно запускать единичное производство. Это удлиняет сроки разработки, увеличивает стоимость. После 2025 года российский сегмент можно будет эксплуатировать еще три-пять лет, но это будет стоить существенных средств", — рассказал он.Государство выделило деньги на содержание российского сегмента МКС до 2025-го, после этого ожидаются отказы компьютеров и появление "негерметичностей" модулей, добавил собеседник агентства.В декабре 2020-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов и оценил траты России на МКС в десять-пятнадцать миллиардов рублей. Также он призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия страны в проекте и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html

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наука, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия