https://ria.ru/20210831/migranty-1748024063.html

Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта

Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта - РИА Новости, 31.08.2021

Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта

Береговая охрана Греции задержала яхту, на борту которой были 124 иностранца, возможно, мигранты, сообщила служба береговой охраны. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:22

2021-08-31T16:22

2021-08-31T16:42

в мире

греция

пелопоннес (область)

эгейское море

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АФИНЫ, 31 авг – РИА Новости. Береговая охрана Греции задержала яхту, на борту которой были 124 иностранца, возможно, мигранты, сообщила служба береговой охраны.Яхта, данные о которой пока неизвестны, с большим количеством людей на борту была обнаружена в понедельник утром должностными лицами администрации порта Милос, входящего в группу Кикладских островов в Эгейском море. На место были направлены патрульный катер береговой охраны и два частных судна для оказания помощи."Все пассажиры яхты были благополучно доставлены на сушу. В то время произошло ограниченное поступление воды в яхту, без какого-либо загрязнения морской среды", - говорится в сообщении.Яхта задержана, администрация порта Милос проводит предварительное расследование.Днем ранее возле острова Китира южнее Пелопоннеса были задержаны 35 мигрантов, находившихся на яхте, арестованы два перевозчика мигрантов.

https://ria.ru/20210830/migranty-1747890689.html

греция

пелопоннес (область)

эгейское море

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в мире, греция, пелопоннес (область), эгейское море