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Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта
Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта - РИА Новости, 31.08.2021
Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта
Береговая охрана Греции задержала яхту, на борту которой были 124 иностранца, возможно, мигранты, сообщила служба береговой охраны. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:22
2021-08-31T16:42
в мире
греция
пелопоннес (область)
эгейское море
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АФИНЫ, 31 авг – РИА Новости. Береговая охрана Греции задержала яхту, на борту которой были 124 иностранца, возможно, мигранты, сообщила служба береговой охраны.Яхта, данные о которой пока неизвестны, с большим количеством людей на борту была обнаружена в понедельник утром должностными лицами администрации порта Милос, входящего в группу Кикладских островов в Эгейском море. На место были направлены патрульный катер береговой охраны и два частных судна для оказания помощи."Все пассажиры яхты были благополучно доставлены на сушу. В то время произошло ограниченное поступление воды в яхту, без какого-либо загрязнения морской среды", - говорится в сообщении.Яхта задержана, администрация порта Милос проводит предварительное расследование.Днем ранее возле острова Китира южнее Пелопоннеса были задержаны 35 мигрантов, находившихся на яхте, арестованы два перевозчика мигрантов.
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греция
пелопоннес (область)
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в мире, греция, пелопоннес (область), эгейское море
16:22 31.08.2021 (обновлено: 16:42 31.08.2021)
 
Береговая охрана Греции задержала 124 мигранта

Береговая охрана Греции задержала яхту, на борту которой находились 124 иностранца

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 31 авг – РИА Новости. Береговая охрана Греции задержала яхту, на борту которой были 124 иностранца, возможно, мигранты, сообщила служба береговой охраны.
Яхта, данные о которой пока неизвестны, с большим количеством людей на борту была обнаружена в понедельник утром должностными лицами администрации порта Милос, входящего в группу Кикладских островов в Эгейском море. На место были направлены патрульный катер береговой охраны и два частных судна для оказания помощи.
"Все пассажиры яхты были благополучно доставлены на сушу. В то время произошло ограниченное поступление воды в яхту, без какого-либо загрязнения морской среды", - говорится в сообщении.
Яхта задержана, администрация порта Милос проводит предварительное расследование.
Днем ранее возле острова Китира южнее Пелопоннеса были задержаны 35 мигрантов, находившихся на яхте, арестованы два перевозчика мигрантов.
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В миреГрецияПелопоннес (область)Эгейское море
 
 
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