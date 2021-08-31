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Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией
Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.08.2021
Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал ввести режим ЧП на границе с Белоруссией. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:09
2021-08-31T15:13
в мире
белоруссия
польша
минск
александр лукашенко
подляское воеводство
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал ввести режим ЧП на границе с Белоруссией."Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства", — заявил глава правительства.По словам Моравецкого, на этой территории "будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим господина Лукашенко".Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей. При этом здесь запретят проведение экскурсий, манифестаций и других массовых мероприятий. Он добавил, что режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Минск больше не будет сдерживать их поток в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, подляское воеводство, матеуш моравецкий
13:09 31.08.2021 (обновлено: 15:13 31.08.2021)
 
Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Польши попросило ввести режим ЧП на границе с Белоруссией из-за мигрантов

© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz DabrowskiПольские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz Dabrowski
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ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал ввести режим ЧП на границе с Белоруссией.
"Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства", — заявил глава правительства.
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По словам Моравецкого, на этой территории "будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим господина Лукашенко".

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей. При этом здесь запретят проведение экскурсий, манифестаций и других массовых мероприятий. Он добавил, что режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Минск больше не будет сдерживать их поток в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреБелоруссияПольшаМинскАлександр ЛукашенкоПодляское воеводствоМатеуш Моравецкий
 
 
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