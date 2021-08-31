https://ria.ru/20210831/migranty-1747978559.html

Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.08.2021

Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал ввести режим ЧП на границе с Белоруссией. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:09

2021-08-31T13:09

2021-08-31T15:13

в мире

белоруссия

польша

минск

александр лукашенко

подляское воеводство

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746324518_0:326:3000:2014_1920x0_80_0_0_f0faec5b26e8ff40ef4222396504ae46.jpg

ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал ввести режим ЧП на границе с Белоруссией."Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства", — заявил глава правительства.По словам Моравецкого, на этой территории "будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим господина Лукашенко".Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей. При этом здесь запретят проведение экскурсий, манифестаций и других массовых мероприятий. Он добавил, что режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Минск больше не будет сдерживать их поток в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html

https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html

белоруссия

польша

минск

подляское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, подляское воеводство, матеуш моравецкий