13:09 31.08.2021 (обновлено: 15:13 31.08.2021)
Премьер Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Белоруссией
Правительство Польши попросило ввести режим ЧП на границе с Белоруссией из-за мигрантов
© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz DabrowskiПольские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал ввести режим ЧП на границе с Белоруссией.
"Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе — то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства", — заявил глава правительства.
По словам Моравецкого, на этой территории "будет исключен определенный список деятельности, благодаря чему мы сможем обеспечить качество охраны нашей границы и пресекать агрессивную деятельность и провокации, которые ведет режим господина Лукашенко".
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей. При этом здесь запретят проведение экскурсий, манифестаций и других массовых мероприятий. Он добавил, что режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский пояснил, что режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" коснутся местных жителей. При этом здесь запретят проведение экскурсий, манифестаций и других массовых мероприятий. Он добавил, что режим ЧП в стране введут впервые с 1990 года.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Минск больше не будет сдерживать их поток в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".