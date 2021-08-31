https://ria.ru/20210831/mifi-1747934200.html
В МИФИ назвали приоритетные направления научного развития университета
В МИФИ назвали приоритетные направления научного развития университета - РИА Новости, 31.08.2021
В МИФИ назвали приоритетные направления научного развития университета
Сохранение мирового лидерства в ядерной сфере, развитие исследований в ряде передовых областей науки и технологий и устойчивое место в топ-5 университетов мира... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:00
2021-08-31T09:00
2021-08-31T09:04
наука
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
курчатовский институт
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сохранение мирового лидерства в ядерной сфере, развитие исследований в ряде передовых областей науки и технологий и устойчивое место в топ-5 университетов мира в области ядерного образования станут на ближайшие десять лет приоритетом в научной повестке Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), сообщил и.о. ректора вуза Владимир Шевченко.У НИЯУ МИФИ, Госкорпорации "Росатом" и "Курчатовского института" есть общая цель — сохранение лидерства в ядерной сфере, особенно в той части, где это касается ядерного оружейного комплекса, заявил Владимир Шевченко в своем выступлении на собрании профессорско-преподавательского состава и ученых НИЯУ МИФИ и "Курчатовского института".Также, по его словам, вузу необходимы диверсификация, поиск новых ниш и направлений развития с использованием существующего потенциала.Основная исследовательская деятельность НИЯУ МИФИ, по словам Владимира Шевченко, в ближайшие десять лет будет сгруппирована вокруг стратегических проектов, которые университет сформулировал для программы "Приоритет-2030" Министерства высшего образования и науки РФ."Мы должны работать на фронтирах технологий. Это квантовая инженерия; управление частицами и излучением; новые энерготехнологии, связанные с физикой плазмы; дальнейшее развитие использования лазеров и ускорителей; технология радиофотоники с совмещением электроники и фотоники на одном чипе, которая позволит преодолеть барьер частоты и выйти на частоты обработки и передачи информации свыше 100 мегагерц", — отметил он.По словам Владимира Шевченко, университет будет развивать исследования в области создания киберсистем, таргетированного и персонализированного воздействия на человеческий организм и других биосистем, в том числе, на уровне отдельной молекулы.Также среди приоритетов — создание синхротронных и нейтронных ускорителей наноразмера, создание новых технологий для медицины и экологии, создание ускорителя на площадке университета, инновационные разработки в области персонализированной высокотехнологичной медицины.Еще ряд направлений развития связан с решениями по кибербезопасности технических инфраструктур, цифровыми технологиями в экономике и социальной сфере, искусственным интеллектом и системами безопасности распределенных кибернетических систем.
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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", курчатовский институт, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Сохранение мирового лидерства в ядерной сфере, развитие исследований в ряде передовых областей науки и технологий и устойчивое место в топ-5 университетов мира в области ядерного образования станут на ближайшие десять лет приоритетом в научной повестке Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ
), сообщил и.о. ректора вуза Владимир Шевченко.
У НИЯУ МИФИ, Госкорпорации "Росатом" и "Курчатовского института" есть общая цель — сохранение лидерства в ядерной сфере, особенно в той части, где это касается ядерного оружейного комплекса, заявил Владимир Шевченко в своем выступлении на собрании профессорско-преподавательского состава и ученых НИЯУ МИФИ и "Курчатовского института".
Также, по его словам, вузу необходимы диверсификация, поиск новых ниш и направлений развития с использованием существующего потенциала.
"Мы — глобальный университет, и претендуем на соревнование на глобальном образовательном рынке и на рынке научных исследований. Мы — междисциплинарный университет, и, хотя носим имя инженерно-физического вуза, но уже давно готовим исследователей широкого профиля. Мы — распределенный университет, нам очень важен баланс между московской площадкой и филиалами. И еще мы — исследовательский университет. Можно говорить о развитии образования, кампусов, цифровизации, но я убежден, что все это тянется за исследовательской повесткой", — рассказал и.о. ректора.
Основная исследовательская деятельность НИЯУ МИФИ, по словам Владимира Шевченко, в ближайшие десять лет будет сгруппирована вокруг стратегических проектов, которые университет сформулировал для программы "Приоритет-2030" Министерства высшего образования и науки РФ.
"Мы должны работать на фронтирах технологий. Это квантовая инженерия; управление частицами и излучением; новые энерготехнологии, связанные с физикой плазмы; дальнейшее развитие использования лазеров и ускорителей; технология радиофотоники с совмещением электроники и фотоники на одном чипе, которая позволит преодолеть барьер частоты и выйти на частоты обработки и передачи информации свыше 100 мегагерц", — отметил он.
По словам Владимира Шевченко, университет будет развивать исследования в области создания киберсистем, таргетированного и персонализированного воздействия на человеческий организм и других биосистем, в том числе, на уровне отдельной молекулы.
Также среди приоритетов — создание синхротронных и нейтронных ускорителей наноразмера, создание новых технологий для медицины и экологии, создание ускорителя на площадке университета, инновационные разработки в области персонализированной высокотехнологичной медицины.
Еще ряд направлений развития связан с решениями по кибербезопасности технических инфраструктур, цифровыми технологиями в экономике и социальной сфере, искусственным интеллектом и системами безопасности распределенных кибернетических систем.