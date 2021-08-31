15:45 31.08.2021 (обновлено: 15:54 31.08.2021)
В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану
МИД России: при голосовании в СБ ООН по Афганистану Запад вновь создал цейтнот
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва разочарована, что при голосовании в СБ ООН по Афганистану западные партнеры вновь создали цейтнот при согласовании документов, заявили во вторник в МИД РФ.
Совет Безопасности ООН 30 августа принял резолюцию 2593 по ситуации в Афганистане, подготовленную западной "тройкой" постоянных членов СБ (США, Великобритания, Франция). Россия и КНР при голосовании воздержались.
"Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования. Вместе с тем в конечном итоге в ходе голосования по тексту наша страна совместно с Китаем была вынуждена воздержаться. В очередной раз разочаровала практика западных партнеров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Об этом можно судить по утечкам в СМИ информации об инициативе "тройки" еще до получения российской стороной каких-либо сигналов от ее авторов", - заявила Захарова.
Захарова также выразила надежду, что Запад будет впредь учитывать озабоченности России и Китая.
"Надеемся, что западные партнеры в дальнейшем будут более внимательно учитывать озабоченности своих коллег по Совету в работе на афганском направлении. Исходим из того, что сохранение единства СБ в отношении проблематики урегулирования в Афганистане является приоритетом на данном важнейшем для страны и всего региона этапе", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте. В частности, в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, не отражается "недопустимость негативных последствий эвакуации" квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того, в резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.
* Террористическая группировка, запрещенная в России