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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/mid-1748016174.html
В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану
В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану - РИА Новости, 31.08.2021
В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану
Москва разочарована, что при голосовании в СБ ООН по Афганистану западные партнеры вновь создали цейтнот при согласовании документов, заявили во вторник в МИД... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:45
2021-08-31T15:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
единство
китай
афганистан
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва разочарована, что при голосовании в СБ ООН по Афганистану западные партнеры вновь создали цейтнот при согласовании документов, заявили во вторник в МИД РФ.Совет Безопасности ООН 30 августа принял резолюцию 2593 по ситуации в Афганистане, подготовленную западной "тройкой" постоянных членов СБ (США, Великобритания, Франция). Россия и КНР при голосовании воздержались."Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования. Вместе с тем в конечном итоге в ходе голосования по тексту наша страна совместно с Китаем была вынуждена воздержаться. В очередной раз разочаровала практика западных партнеров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Как отметили в российском МИД, "есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели "обкатать" текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет"."Об этом можно судить по утечкам в СМИ информации об инициативе "тройки" еще до получения российской стороной каких-либо сигналов от ее авторов", - заявила Захарова.Захарова также выразила надежду, что Запад будет впредь учитывать озабоченности России и Китая."Надеемся, что западные партнеры в дальнейшем будут более внимательно учитывать озабоченности своих коллег по Совету в работе на афганском направлении. Исходим из того, что сохранение единства СБ в отношении проблематики урегулирования в Афганистане является приоритетом на данном важнейшем для страны и всего региона этапе", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте. В частности, в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, не отражается "недопустимость негативных последствий эвакуации" квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того, в резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, единство, китай, афганистан, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, талибан, франция, василий небензя, мария захарова
15:45 31.08.2021 (обновлено: 15:54 31.08.2021)
 
В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану

МИД России: при голосовании в СБ ООН по Афганистану Запад вновь создал цейтнот

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва разочарована, что при голосовании в СБ ООН по Афганистану западные партнеры вновь создали цейтнот при согласовании документов, заявили во вторник в МИД РФ.
Совет Безопасности ООН 30 августа принял резолюцию 2593 по ситуации в Афганистане, подготовленную западной "тройкой" постоянных членов СБ (США, Великобритания, Франция). Россия и КНР при голосовании воздержались.
"Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования. Вместе с тем в конечном итоге в ходе голосования по тексту наша страна совместно с Китаем была вынуждена воздержаться. В очередной раз разочаровала практика западных партнеров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Как отметили в российском МИД, "есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели "обкатать" текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 22:43Захват власти в Афганистане талибами
Небензя объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по Афганистану
"Об этом можно судить по утечкам в СМИ информации об инициативе "тройки" еще до получения российской стороной каких-либо сигналов от ее авторов", - заявила Захарова.
Захарова также выразила надежду, что Запад будет впредь учитывать озабоченности России и Китая.
"Надеемся, что западные партнеры в дальнейшем будут более внимательно учитывать озабоченности своих коллег по Совету в работе на афганском направлении. Исходим из того, что сохранение единства СБ в отношении проблематики урегулирования в Афганистане является приоритетом на данном важнейшем для страны и всего региона этапе", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте. В частности, в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, не отражается "недопустимость негативных последствий эвакуации" квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того, в резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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26 августа, 19:51Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреЕдинствоКитайАфганистанСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАТалибанФранцияВасилий НебензяМария Захарова
 
 
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