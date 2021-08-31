https://ria.ru/20210831/mid-1748016174.html

В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану

В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану - РИА Новости, 31.08.2021

В МИД прокомментировали голосование в СБ ООН по Афганистану

Москва разочарована, что при голосовании в СБ ООН по Афганистану западные партнеры вновь создали цейтнот при согласовании документов, заявили во вторник в МИД... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:45

2021-08-31T15:45

2021-08-31T15:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

единство

китай

афганистан

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва разочарована, что при голосовании в СБ ООН по Афганистану западные партнеры вновь создали цейтнот при согласовании документов, заявили во вторник в МИД РФ.Совет Безопасности ООН 30 августа принял резолюцию 2593 по ситуации в Афганистане, подготовленную западной "тройкой" постоянных членов СБ (США, Великобритания, Франция). Россия и КНР при голосовании воздержались."Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования. Вместе с тем в конечном итоге в ходе голосования по тексту наша страна совместно с Китаем была вынуждена воздержаться. В очередной раз разочаровала практика западных партнеров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Как отметили в российском МИД, "есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели "обкатать" текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет"."Об этом можно судить по утечкам в СМИ информации об инициативе "тройки" еще до получения российской стороной каких-либо сигналов от ее авторов", - заявила Захарова.Захарова также выразила надежду, что Запад будет впредь учитывать озабоченности России и Китая."Надеемся, что западные партнеры в дальнейшем будут более внимательно учитывать озабоченности своих коллег по Совету в работе на афганском направлении. Исходим из того, что сохранение единства СБ в отношении проблематики урегулирования в Афганистане является приоритетом на данном важнейшем для страны и всего региона этапе", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В понедельник Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан"* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд озабоченностей Москвы не был учтен в тексте. В частности, в нем не упоминается необходимость борьбы с ИГ*, не отражается "недопустимость негативных последствий эвакуации" квалифицированных специалистов из Афганистана для экономики страны. Кроме того, в резолюцию не включили тезис о пагубном влиянии заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210830/nebenzya-1747906974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, единство, китай, афганистан, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, талибан, франция, василий небензя, мария захарова